В Петербурге осудили обманывавшего автовладельцев сотрудника станции техобслуживания

Tекст: Алексей Дегтярев

В 2021-2022 годах Петров работал на двух станциях техобслуживания в Калининском и Выборгском районах Петербурга, он похитил у 15 клиентов более 4 млн рублей, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Суд установил, что Петров под предлогом организации ремонта убеждал клиентов переводить деньги на его личный счет для закупки деталей. Однако на самом деле он тратил эти средства на личные нужды, не намереваясь выполнять обязательства по ремонту.

Он уверял владельцев авто, что работы идут по плану, и требовал новые суммы. Суд приговорил Петрова к шести годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее в Казани выявили сеть клиник, которая предлагала клиентам ненужное лечение от якобы «серьезных» заболеваний, ущерб составляет свыше 50 млн рублей, аферисты задержаны.