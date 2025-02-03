С нынешней процентной ставкой ни о каких инвестициях в расширение производства не может быть и речи. За 2023–2024 годы потенциал быстрого расширения производства был в значительной мере выбран, и сейчас простыми мерами прежние темпы роста уже не обеспечишь. Но меры бывают не только простые.0 комментариев
Азербайджан начал операцию по выявлению террористов на границе с Россией
В приграничных с Россией районах Азербайджана стартовала операция «Граница-Щит», направленная на выявление и нейтрализацию террористов и транснациональных преступных группировок.
Как сообщила пресс-служба азербайджанского МВД, в приграничных с Россией районах Азербайджана с 3 по 10 февраля проводится операция по выявлению террористов и транснациональных преступных группировок, передает РИА «Новости». Операция носит название «Граница-Щит» и проводится в рамках достигнутой договоренности между министерствами внутренних дел Азербайджана и России.
Целью данной операции является реализация принятых решений по пограничному сотрудничеству между двумя странами. В ходе мероприятий предполагается выявление и обезвреживание членов транснациональных организованных преступных группировок и террористических организаций. Операция также включает комплекс организационно-практических мероприятий, направленных на пресечение каналов финансирования и материальной поддержки, используемых для перевозки оружия, взрывчатых веществ, наркотиков и других незаконных действий.
В прошлом году российские и азербайджанские спецслужбы предотвратили попытку провокации против российского дипломата.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров высоко оценил отношения России и Азербайджана.