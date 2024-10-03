СВР: Россия и Азербайджан сорвали провокацию США против российского дипломата

Глава СВР Нарышкин: Россия и Азербайджан сорвали провокацию США против российского дипломата

Tекст: Валерия Городецкая

«Недавно совместными усилиями спецслужб Азербайджана и России удалось предотвратить провокационную угрозу по отношению к одному из российских дипломатов со стороны американцев», – сказал глава СВР, передает РИА «Новости».

Нарышкин подчеркнул, что «в последнее время мы наблюдаем расширение подрывной деятельности по отношению к учреждениям и гражданам наших стран за рубежом». Он отметил, что недавняя угроза от американцев стала примером попыток вмешательства в дела России и Азербайджана. «Эти силы недовольны тем, что и Россия, и Азербайджан ведут самостоятельную и суверенную политику», – добавил он.

Программа визита Нарышкина в Баку включала встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и переговоры с руководителями Службы внешней разведки и Службы государственной безопасности Азербайджана.

В августе президент России Владимир Путин посетил Азербайджан с двухдневным государственным визитом. Путин и глава республики Ильхам Алиев подписали совместные документы после переговоров.