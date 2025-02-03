Кремль напомнил о запрете Зеленского вести переговоры с Москвой

Песков заявил, что состав участников переговоров по Украине не обсуждался

Tекст: Вера Басилая

В Кремле сообщили, что возможные варианты состава участников переговоров по украинскому вопросу не обсуждались, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле исходят из того, что украинский президент Владимир Зеленский запретил себе вести переговоры с Россией.

«Украинский президент не имеет права на такие переговоры. Поэтому при сохранении в силе того самого указа обсуждать возможную композицию участников – наверное, это забегать вперед», – сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на начало переговоров о мирном урегулировании украинского конфликта с участием Москвы, Брюсселя, Вашингтона и Киева.

Спецпосланник США по Украине Кит Келлог заявлял, что США считают необходимым проведение выборов на Украине к концу 2025 года, включая и парламентские, и президентские выборы.

Президент России Владимир Путин указал, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными, так как Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией и утратил легитимность.

Также Владимир Путин заявил, что готов выделить людей для участия в переговорах с Владимиром Зеленским, но отметил, что украинский президент не имеет права подписывать документы в силу своей нелегитимности.