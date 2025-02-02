Зеленский выразил готовность к переговорам с Россией при посредничестве США и ЕС

Tекст: Максим Попов

Президент Владимир Зеленский вновь заявил о своей готовности начать переговоры о мирном урегулировании конфликта на Украине, передает ТАСС.

По его словам, к переговорам с Москвой должны подключиться Вашингтон и Брюссель. Зеленский подчеркнул, что участие этих сторон было бы справедливым и эффективным шагом. Президент Украины отметил, что его команда поддерживает контакты с администрацией президента США Дональда Трампа, хотя консультации пока носят общий характер.

Зеленский подчеркнул необходимость личной встречи с Трампом для разработки плана перемирия. При этом он выразил недовольство тем, что Вашингтон ведет серьезные дискуссии с Москвой без участия Киева. «Соединенные Штаты, Украина и Россия, а также Евросоюз должны быть за столом переговоров. Это справедливо и эффективно», – заявил он.

Зеленский добавил, что в данный момент не знает, к чему приведут эти обсуждения.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, команда Трампа рассматривает возможность побуждения Киева к проведению президентских выборов для достижения начального перемирия с Россией.

Известно, что срок полномочий президента Зеленского истек 20 мая прошлого года, однако выборы, которые были запланированы на 2024 год, были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации.

Ранее спецпосланник США по Украине Кит Келллог заявил, что США хотят, чтобы Киев провел выборы, возможно, к концу года.

Президент России Владимир Путин заявил, что готов выделить людей для участия в переговорах с Владимиром Зеленским, но отметил, что украинский президент не имеет права подписывать документы в силу своей нелегитимности.

Путин также отметил, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными по двум причинам: Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, но с тех пор он перестал быть легитимным главой Украины и теперь не имеет права этот указ отменить.