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Зеленский выразил готовность к переговорам с Россией
Зеленский выразил готовность к переговорам с Россией при посредничестве США и ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Associated Press заявил о готовности к мирным переговорам с Россией при посредничестве США и Евросоюза, подчеркнув важность их участия для эффективного урегулирования конфликта.
Президент Владимир Зеленский вновь заявил о своей готовности начать переговоры о мирном урегулировании конфликта на Украине, передает ТАСС.
По его словам, к переговорам с Москвой должны подключиться Вашингтон и Брюссель. Зеленский подчеркнул, что участие этих сторон было бы справедливым и эффективным шагом. Президент Украины отметил, что его команда поддерживает контакты с администрацией президента США Дональда Трампа, хотя консультации пока носят общий характер.
Зеленский подчеркнул необходимость личной встречи с Трампом для разработки плана перемирия. При этом он выразил недовольство тем, что Вашингтон ведет серьезные дискуссии с Москвой без участия Киева. «Соединенные Штаты, Украина и Россия, а также Евросоюз должны быть за столом переговоров. Это справедливо и эффективно», – заявил он.
Зеленский добавил, что в данный момент не знает, к чему приведут эти обсуждения.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, команда Трампа рассматривает возможность побуждения Киева к проведению президентских выборов для достижения начального перемирия с Россией.
Известно, что срок полномочий президента Зеленского истек 20 мая прошлого года, однако выборы, которые были запланированы на 2024 год, были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации.
Ранее спецпосланник США по Украине Кит Келллог заявил, что США хотят, чтобы Киев провел выборы, возможно, к концу года.
Президент России Владимир Путин заявил, что готов выделить людей для участия в переговорах с Владимиром Зеленским, но отметил, что украинский президент не имеет права подписывать документы в силу своей нелегитимности.
Путин также отметил, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными по двум причинам: Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, но с тех пор он перестал быть легитимным главой Украины и теперь не имеет права этот указ отменить.