Украинские депутаты растеряны, они привыкли оглядываться на сигналы из США, а Трамп настаивает на проведении выборов. Поэтому многие из них предпочли просто не голосовать. Это стало сюрпризом для руководителей ЗЕ-команды.0 комментариев
Песков поздравил журналистов с началом весны
Песков поздравил журналистов кремлевского пула с приходом весны
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков поздравил журналистов с завершением зимнего периода.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков поздравил журналистов кремлевского пула с окончанием зимы и началом весны, передает ТАСС.
Песков отметил: «28 февраля, пятница. Заканчиваем зиму. Переходим в весну с завтрашнего дня, с чем я вас всех поздравляю».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков пожелал журналистам спокойного года вопреки мировой ситуации в 2024 году, а ранее он желал им интересных новостей в 2023 году.