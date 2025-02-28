Стармер ответил на обвинения Вэнса относительно свободы слова в Британии

Эксперт спрогнозировал рост цен на нефть после отмены США «уступок» Венесуэле

Эксперт Юшков: Трамп решением об отмене «уступок» Венесуэле пытается косвенно ударить и по Китаю

Tекст: Анастасия Куликова

«Соединенные Штаты при Дональде Трампе, с одной стороны, пытаются вести диалог с Россией по целому комплексу вопросов, в том числе по украинскому кризису, а с другой, оказывают давление на другие страны – производителей нефти», – обратил внимание Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

Так, под ударом оказался Иран. Администрация США, ужесточая контроль санкций против Тегерана, пытается заставить государство отказаться от ядерной программы, уточнил собеседник. Теперь очередь дошла до Венесуэлы. Эксперт напомнил, что американские рестрикции, запрещающие кому-либо покупать нефть у латиноамериканской страны или инвестировать в нее, действуют с 2019 года.

«В 2022 году Джо Байден смягчил ограничения и позволил западным компаниям работать в республике. Каракас благодаря этому пусть немного, но все же нарастил объем производства и экспорта ресурсов и стал чуть больше зарабатывать. Но инвесторы не решались вкладывать сюда свои деньги, потому что «уступки» по санкциям работали от нескольких месяцев до полугода, а потом продлевалось», – пояснил Юшков.

Сейчас Трамп и вовсе решил отменить исключения, добавил он. По оценкам собеседника, в результате добыча сырья в Венесуэле «упадет ближе к нулю». «Отрасль очень сильно деградировала, поскольку венесуэльское руководство перераспределяло средства таким образом, что денег на новые проекты или даже на ремонт оборудования просто не было», – указал эксперт.

На это наложилась и кадровая проблема, продолжил аналитик. «Профессионалы, которые работали в Венесуэле, как правило, учились в США. Когда к власти в республике пришел Уго Чавес, и он начал сокращать добычу нефти, многие специалисты перебрались в Мексику и другие соседние государства», – пояснил спикер.

«Отрасль в Венесуэле нуждается в инвестициях, чтобы поддерживать добычу. Но никто не станет вкладывать средства, потому что нет гарантии рынков сбыта. Тем временем Трамп перекрывает им кислород», – рассуждает Юшков. Он не исключает, что, отменяя «уступки» по санкциям, президент США хочет ударить и по Китаю.

«Дело в том, что Пекин покупал небольшие объемы венесуэльского и иранского сырья. Разумеется, КНР не останется без черного золота, просто оно будет стоить чуть дороже», – считает собеседник. На этом фоне он напомнил, что китайская сторона закупает топливо из России со скидной. Как бы то ни было, если Венесуэла и Иран сократят добычу нефти, ее стоимость на мировом рынке вырастет. Для Москвы это положительная новость.

На этом фоне Юшков указал на противоречивость шагов Трампа. «Американский лидер, с одной стороны, заявляет о намерении уговорить Саудовскую Аравию увеличить добычу, чтобы цены упали до 30 долларов за баррель. С другой же, он делает все, чтобы стоимость подскочила», – уточнил эксперт.

Он считает, что решение по отмене «уступок» Каракасу с экономической точки зрения невыгодно Штатам. «Ранее латиноамериканская страна была одним из крупнейших поставщиков нефти на американские НПЗ. В 2019 году, когда США ввели санкции, Венесуэлу заменила Россия. Мы стали очень много поставлять нефти и нефтепродуктов в Америку, в некоторые месяцы обгоняя по объемам Мексику», – указал аналитик.

Однако затем Вашингтон последовательно вводил рестрикции против государств, которые поставляли сырье, «заточенное» под американские НПЗ, – это Россия, Венесуэла, Иран. «Такое состояние дел в итоге приводит к тому, что цены на импортные ресурсы для США подрастают», – заметил специалист.

Но Трамп – сторонник и лоббист нефтяной индустрии в Штатах. «Высокие цены на нефть им на руку. Просто американский президент это не признает, ведь в рамках избирательной кампании он обещал понизить стоимость топлива в Америке. И нынешние действия Вашингтона поддержат цены на относительно высоком уровне», – заключил Юшков.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил об отмене уступок, предоставленных Венесуэле его предшественником Джо Байденом в рамках соглашения по нефтяным сделкам от 26 ноября 2022 года. Как объяснил глава Белого дома, республика не выполнила свою часть сделки.

Кроме того, по его словам, Каракас пока недостаточно быстро принимает венесуэльских нелегальных эмигрантов, выдворяемых из США. «В связи с этим я распорядился прекратить действие неэффективного и невыполненного «Соглашения об уступках» Байдена с 1 марта, когда должна была рассматриваться возможность его продления», – написал Трамп в своей сети Truth Social.

Напомним, Соединенные Штаты разорвали дипломатические отношения с Венесуэлой, ввели санкции против государственной нефтегазовой компании PdVSA и закрыли свое посольство в 2019 году, обвинив Николаса Мадуро в фальсификации президентских выборов. Переговоры между Вашингтоном и Каракасом о снятии нефтяного эмбарго возобновились после начала Россией спецоперации на Украине и введения против Москвы нефтяных санкций.

Это привело к тому, что в конце ноября 2022 года министерство финансов США смягчило санкции против Венесуэлы и разрешило американской компании Chevron и ее дочерним предприятиям добывать сырую нефть и ее производные в латиноамериканской стране и импортировать их в Штаты. «Когда американцам очень хочется снизить цены на нефть и сдержать инфляцию, то и Николас Мадуро оказывается вполне себе демократом», — отмечал тогда экономист Антон Любич.

Уточнялось, что выданная лицензия не предполагала уплату любых налогов или роялти правительству Венесуэлы, выплату дивидендов PdVSA или юридическому лицу, в котором компания владеет прямо или косвенно 50% или более акций, продажу нефти или нефтепродуктов, произведенных совместными предприятиями Chevron или через них для экспорта в любую юрисдикцию, кроме США.

В конце января 2025 года Трамп предупреждал о возможности прекращения импорта «черного золота» из Венесуэлы, объяснив это тем, что у Штатов достаточно собственных ресурсов. Теперь он претворил это в жизнь. Однако в Каракасе отметили, что таким образом глава Белого дома нанес ущерб американским компаниям и народу. «Это действие ставит под вопрос правовую безопасность международного инвестиционного режима США», – заявила исполнительный вице-президент латиноамериканской страны Делси Родригес.

Впрочем, опрошенные Financial Times эксперты считают, что в результате добыча нефти в Венесуэле может упасть ниже 500 тыс. баррелей в сутки по сравнению с немногим более 900 тыс. баррелей в сутки в 2024 году. Отзыв лицензии Chevron может привести к сокращению роста ВВП Венесуэлы с 3,2% до 2% в этом году, прогнозирует директор консалтинговой компании Ecoanalitica Асдрубал Оливерос.