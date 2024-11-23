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Песков заявил об отсутствии свободы слова на Западе
Песков: События последних лет показали отсутствие свободы слова на Западе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о заказных материалах и фейках в западных изданиях, отмечая, что свободы слова на Западе нет.
По его словам, события последних лет продемонстрировали заказной характер многих материалов и большое количество фейков, публикуемых даже уважаемыми изданиями, передает ТАСС.
«На Западе точно нет свободы слова. И, наверное, события последних нескольких лет показали это», – сказал Песков.
По словам представителя Кремля, еще недавно было трудно поверить, что западные СМИ могут публиковать такое количество фейков и заказных материалов. Он подчеркнул, что сейчас это видно невооруженным взглядом, и Россия соответственно относится к ситуации.
Тем не менее, Песков отметил, что на Западе остались журналисты, которые пытаются объективно анализировать ситуацию. Он выразил уважение к таким специалистам и подчеркнул, что Россия работает с ними, чтобы предоставлять информацию из первых рук.
В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что мир проходит через сложный период, потому важно защищать свободу слова и бороться за достоверность информации.