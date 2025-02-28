Когда европейские наблюдатели говорят, что Европе нужен лидер, чтобы противостоять США или России, они, конечно, шутят. Главная задача Европы – приспособиться к этим сверхдержавам.2 комментария
Сопредседатель АдГ назвал Зеленского «президентом войны и попрошайничества»
Сопредседатель АдГ Крупалла назвал Зеленского «президентом войны и попрошайничества»
Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла выразил мнение, что Владимир Зеленский стал президентом войны и попрошайничества, он должен провести новые выборы, если хочет остаться у власти на Украине.
По мнению сопредседателя партии АдГ, Зеленский должен провести выборы, если он желает сохранить свою позицию, передает РИА «Новости».
Крупалла раскритиковал Зеленского, назвав его «президентом войны и попрошайничества», и отметил, что во время выступления Зеленского в Бундестаге в июне 2024 года вся фракция АдГ проигнорировала его речь.
Политик подчеркнул, что мнение о необходимости выборов на Украине поддерживает также президент США Дональд Трамп.
В дополнение к этому, политик выразил обеспокоенность действиями Америки, которые могут навредить Европе. Он отметил, что США стремятся увеличить военные расходы в Европе и стимулировать закупки американского оружия.
Сопредседатель АдГ также заявил о важности прямых переговоров между Москвой и Вашингтоном, однако предупредил о возможных негативных последствиях для Германии и Западной Европы, если такие переговоры не будут учитывать их интересы.
Он указал, что Германия может оказаться в невыгодном положении, если Россия и США договорятся без участия европейских стран.
Крупалла также подверг сомнению необходимость увеличения военных расходов Германии, подчеркнув, что Россия не является врагом Европы и имеет важное значение для политики безопасности континента. По словам Крупаллы, прежде чем обсуждать расходы, важно понять, от кого именно Германия должна защищаться.
Ранее Крупалла предложил ФРГ подумать о выходе из НАТО.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Германии началась предвыборная борьба за пост канцлера. Киев надеется заручиться большей поддержкой со стороны Германии в случае смены канцлера на главу ХДС Фридриха Мерца.