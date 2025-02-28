Сопредседатель АдГ Крупалла назвал Зеленского «президентом войны и попрошайничества»

Tекст: Александра Юдина

По мнению сопредседателя партии АдГ, Зеленский должен провести выборы, если он желает сохранить свою позицию, передает РИА «Новости».

Крупалла раскритиковал Зеленского, назвав его «президентом войны и попрошайничества», и отметил, что во время выступления Зеленского в Бундестаге в июне 2024 года вся фракция АдГ проигнорировала его речь.

Политик подчеркнул, что мнение о необходимости выборов на Украине поддерживает также президент США Дональд Трамп.

В дополнение к этому, политик выразил обеспокоенность действиями Америки, которые могут навредить Европе. Он отметил, что США стремятся увеличить военные расходы в Европе и стимулировать закупки американского оружия.

Сопредседатель АдГ также заявил о важности прямых переговоров между Москвой и Вашингтоном, однако предупредил о возможных негативных последствиях для Германии и Западной Европы, если такие переговоры не будут учитывать их интересы.

Он указал, что Германия может оказаться в невыгодном положении, если Россия и США договорятся без участия европейских стран.

Крупалла также подверг сомнению необходимость увеличения военных расходов Германии, подчеркнув, что Россия не является врагом Европы и имеет важное значение для политики безопасности континента. По словам Крупаллы, прежде чем обсуждать расходы, важно понять, от кого именно Германия должна защищаться.

Ранее Крупалла предложил ФРГ подумать о выходе из НАТО.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Германии началась предвыборная борьба за пост канцлера. Киев надеется заручиться большей поддержкой со стороны Германии в случае смены канцлера на главу ХДС Фридриха Мерца.