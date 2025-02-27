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    Антон Беликов Антон Беликов Победа или dogovornyak?

    Всем, кто говорит, что без взятия Харькова и Одессы это будет не победа, а «договорняк», я могу подарить свой бронежилет и предложить лично штурмануть Одессу и Харьков.

    51 комментарий
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как просроченные политики становятся тиранами

    Если изучать греческую историю не с установления демократии и войн с Персией, а немного ранее, становится понятнее, почему эллины так избегали тирании в течение нескольких поколений. И почему ни в коем случае нельзя оставлять Зеленского у власти.

    5 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Партия Эрдогана ведет Турцию к гражданской войне

    Эрдоган явно не может смириться с тем, что ему и его партии уж не хватает авторитета подчинить себе всю страну. Турецкая оппозиция совокупно стала голосом уже более половины разочаровавшихся граждан. И чем сильнее гиперинфляция в Турции – тем меньше симпатий к Эрдогану.

    11 комментариев
    27 февраля 2025, 20:12 • Новости дня

    Эрдоган пригласил Путина в Турцию и назвал его другом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что президент Турции Тайип Эрдоган вновь пригласил российского лидера Владимира Путина посетить Турцию.

    По ее словам, Эрдоган подчеркнул, что считает Путина своим большим другом, передает ТАСС. Заявление было сделано после встречи, на которой Матвиенко передала устное послание от президента России.

    Матвиенко добавила, что встреча с Эрдоганом была очень содержательной. Она отметила, что у лидеров России и Турции действительно сложились хорошие личные отношения, что способствует укреплению двустороннего сотрудничества в различных сферах. «Оно достаточно успешно развивается по ряду направлений, особенно в сфере энергетики», – добавила спикер.

    Матвиенко подчеркнула, что отношения между лидерами способствуют расширению сотрудничества между Россией и Турцией на уровне стратегического партнерства. Это включает в себя взаимодействие в энергетической сфере.

    В ноябре президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора акцентировали внимание на необходимости повышения эффективности торгово-экономических связей, а также затронули международные темы.

    27 февраля 2025, 16:02 • Новости дня
    Путин назвал экстремизм одной из линий атак на Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал экстремизм одной из линий атак на многонациональное и многоконфессиональное российское государство.

    «Мы с вами хорошо понимаем – это одна из линий атак на Россию, на наше многонациональное и многоконфессиональное государство», – отметил Путин на коллегии ФСБ, передает ТАСС.

    Он подчеркнул важность борьбы с экстремизмом и терроризмом, так как эти явления направлены на разобщение и раскол российского общества.

    «Решительно и наступательно нужно бороться с экстремизмом и терроризмом, пресекать любые попытки разобщить и расколоть наше общество, стравить между собой представителей разных национальностей и религий», – сказал президент.

    В декабре Путин утвердил новую Стратегию противодействия экстремизму в России, которая включает 72 пункта и заменяет документ 2020 года.

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    27 февраля 2025, 14:49 • Новости дня
    Российские военные захватили опытный пулемет ТКБ-521 на Украине
    Российские военные захватили опытный пулемет ТКБ-521 на Украине
    @ Vitaly V. Kuzmin/Wikipedia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российским военнослужащим удалось захватить на Украине опытный пулемет ТКБ-521, работы над которым велись в 1950-е годы в тульском ЦКБ-14, и всего было произведено 1000 единиц, отправленных на хранение.

    Российские бойцы захватили на Украине уникальный образец оружия – опытный пулемет, известный как ТКБ-521 или ЕПН, созданный Григорием Никитиным и Юрием Соколовым, передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военный осведомитель». Этот пулемет разрабатывался в 1950-е годы в тульском ЦКБ-14 в рамках конкурса по созданию единого пулемета для Советской армии.

    На конкурсе пулемет ТКБ-521 соперничал с другим образцом, который позже стал всемирно известным ПК. В ходе испытаний ТКБ-521 были выявлены определенные недостатки, однако ряд его технических решений нашли применение в последующих разработках вооружений.

    Всего было выпущено 1000 единиц ТКБ-521, которые были отправлены на хранение. Как стало известно, некоторые из этих образцов находились на территории Украины и были захвачены российскими военными.

    Ранее главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев сообщил, что в зоне проведения специальной военной операции уже используют новые легкие ручные пулеметы РПЛ-20 калибра 5,45.

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    27 февраля 2025, 20:41 • Видео
    Урсула наносит ответный удар

    Евросоюз попытался выбить из игры сразу двух влиятельных политиков – Кэлина Джорджеску, из-за победы которого на выборах в Румынии выборы были отменены, и лидера боснийских сербов Мирослава Додика. Джорджэску арестован, Додик приговорен к году тюрьмы, что грозит Боснии новой войной. За всем этим стоит Урсула, это ее удар по России и Дональду Трампу.

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    27 февраля 2025, 10:05 • Новости дня
    Российская делегация прибыла в резиденцию генконсула США в Стамбуле
    Российская делегация прибыла в резиденцию генконсула США в Стамбуле
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российская делегация прибыла в резиденцию генконсула США в Стамбуле, где состоится встреча по работе посольств, участие в которой примут дипломаты высокого уровня и эксперты.

    Российская делегация прибыла на переговоры в резиденцию генконсула США в Стамбуле, передает ТАСС.

    Около резиденции собрались журналисты, но сами переговоры пройдут в закрытом формате. Состав участников делегаций с обеих сторон не раскрывается, в переговорах примут участие дипломаты высокого уровня и эксперты.

    Эти встречи направлены на решение накопившихся вопросов в сфере дипломатических отношений между Россией и США.

    Напомним, в резиденции американского генконсула в Стамбуле состоится встреча делегаций России и США, на которой обсудят проблемы работы посольств.

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    27 февраля 2025, 16:29 • Новости дня
    Переговоры России и США в Стамбуле длились шесть с половиной часов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры между делегациями России и США в Стамбуле завершились без комментариев со стороны российской делегации после шести с половиной часов обсуждений.

    Встреча между делегациями России и США в Стамбуле завершилась, передает ТАСС. Она продлилась шесть с половиной часов, после чего российская делегация покинула переговорную площадку, не дав комментариев прессе.

    Напомним, в четверг в Стамбуле стартовали переговоры делегаций России и США, проходящие в закрытом для прессы формате.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация о результатах этих переговоров будет предоставлена, как только она станет доступна. Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что консультации проходят на уровне экспертов МИД.

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    27 февраля 2025, 04:22 • Новости дня
    Турция увидела «признаки завершения» конфликта на Украине

    Глава МИД Турции Фидан заявил о «признаках завершения» конфликта на Украине

    Турция увидела «признаки завершения» конфликта на Украине
    @ Nikku/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Наблюдаются «признаки завершения» конфликта на Украине, конкретные шаги по выходу из кризиса ожидаются к лету, заявил турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан.

    «Мы видим признаки завершения», – приводит слова министра ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.

    Фидан отметил, что участникам предстоит обсудить, «как будет достигнуто прекращение огня». Однако, по его мнению, «до лета мы увидим что-то конкретное». Фидан отметил, что США и Россия «назначат своих представителей, появилась политическая воля с обеих сторон». Сейчас «формируется механизм диалога».

    Кроме того, он заявил, что политические и военные методы Европы по Украине оказались невостребованными, основы европейской безопасности пошатнулись, передает РИА «Новости».

    Напомним, в феврале состоялись телефонные переговоры России и США на высшем уровне, а позднее в Эр-Рияде прошли первые за три года переговоры высокопоставленных делегаций России и США. Замглавы МИД России Сергей Вершинин на полях недели высокого уровня 58-й сессии Совета ООН по правам человека заявил, что есть возможность долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.

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    27 февраля 2025, 15:35 • Новости дня
    Путин призвал спецслужбы и дипломатию пресекать попытки сорвать диалог с США
    Путин призвал спецслужбы и дипломатию пресекать попытки сорвать диалог с США
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ подчеркнул, что не всех на Западе устраивает возобновление российско-американских контактов, поэтому будут попытки сорвать или скомпрометировать начавшийся диалог.

    По словам Путина, первые контакты с новой американской администрацией вселяют определенные надежды. «Есть встречный настрой работать на восстановление межгосударственных отношений, на постепенное решение колоссального объема накопившихся системных, стратегических проблем в мировой архитектуре. А именно эти проблемы в свое время спровоцировали и украинский, и другие региональные кризисы», – заявил президент.

    Путин отметил, что не все заинтересованы в возобновлении контактов между Россией и США, часть западных элит по-прежнему настроена на сохранение нестабильности в мире. «И эти силы будут пытаться сорвать или скомпрометировать начавшийся диалог, мы это с вами видим. Нам нужно это учитывать и использовать все возможности дипломатии и специальных служб для срыва подобных попыток», – подчеркнул Путин, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Напомним, в Стамбуле стартовали переговоры делегаций России и США, они проходят в закрытом для прессы формате и продолжаются уже более шести часов.

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    27 февраля 2025, 16:20 • Новости дня
    Путин: Более половины преступлений террористической направленности спланированы спецслужбами Украины
    Путин: Более половины преступлений террористической направленности спланированы спецслужбами Украины
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин отметил на коллегии ФСБ значительное увеличение числа преступлений террористической направленности, при этом более половины из них спланированы украинскими спецслужбами.

    «За последний год количество преступлений террористической направленности выросло, причем больше половины из них спланированы и организованы украинскими специальными службами и их кураторами», – приводятся слова российского лидера на сайте Кремля.

    Путин подчеркнул важность эффективного использования ресурсов ФСБ, правоохранительных органов и других ведомств для борьбы с террористической угрозой.

    «Особое внимание уделять превентивным мерам, повышению антитеррористической защищенности военных и промышленных объектов, систем жизнеобеспечения, общественных объектов, а также энергетической и транспортной инфраструктуры. Должна быть продолжена и работа по укреплению антитеррористического потенциала подразделений ФСБ в регионах Донбасса, Новороссии. Подчеркну: именно эти подразделения сегодня многое делают для нейтрализации террористических и диверсионных групп, для сбора разведывательных данных о противнике», – указал глава государства.

    Он также отметил, что серьезные дополнительные меры должны быть приняты для защиты государственной границы на этих направлениях. «Надо и дальше увеличивать плотность прикрытия рубежей на потенциально опасных направлениях, во взаимодействии с армейскими частями, подразделениями Росгвардии и МВД, местными органами власти обеспечить безопасность людей в приграничных населенных пунктах», – подчеркнул президент.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал экстремизм одной из линий атак на многонациональное и многоконфессиональное российское государство.

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    27 февраля 2025, 18:07 • Новости дня
    Лидер турецких курдов Оджалан призвал их сложить оружие
    Лидер турецких курдов Оджалан призвал их сложить оружие
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидер запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) Абдуллах Оджалан обратился к членам организации с призывом сложить оружие и прекратить вооруженное противостояние.

    Оджалан, отбывающий пожизненное заключение глава запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), призвал членов организации сложить оружие и прекратить вооруженное противостояние с Турцией, передает ТАСС. Представители прокурдской партии DEM, которые посетили Оджалана в тюрьме, зачитали журналистам его послание.

    В обращении Оджалан заявил: «Я беру на себя историческую ответственность за этот призыв о разоружении. Проведите свой съезд и примите решения об интеграции с государством и обществом, поскольку каждое современное сообщество и партия, не прекратившие свое существование насильственно, сделают это добровольно». Он добавил, что все группы, связанные с РПК, должны сложить оружие, а сама организация – распуститься.

    В начале января турецкие вооруженные силы были приведены в полную боевую готовность для возможной операции в Сирии против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК). Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил покончить с курдскими боевиками в Сирии.

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    27 февраля 2025, 00:29 • Новости дня
    Путин поблагодарил военнослужащих Сил специальных операций за верность долгу

    Путин поздравил Силы специальных операций и поблагодарил их за верность воинскому долгу

    Путин поблагодарил военнослужащих Сил специальных операций за верность долгу
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Сил специальных операций, отметив их профессионализм и верность воинскому долгу.

    Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля, отметил, что для российской армии «важной вехой» в развитии оказалось «объединение под общим управлением мобильных, оснащенных новейшим оружием и техникой» частей спецназначения. Это усилило боеспособность российской армии и дало возможность «решать особые, зачастую уникальные задачи», обеспечивая защиту граждан и суверенитета страны.

    Как подчеркнул Путин, с первых дней в ССО включались «подготовленные, испытанные, опытные и закаленные бойцы». «Вы и ваши боевые товарищи с честью продолжаете ратное дело героев Великой Отечественной, достойно приумножаете легендарные традиции нашего спецназа и уже вписали в летопись воинской славы России новые яркие страницы», – говорится в сообщении. В частности, бойцы ССО «пришли на помощь жителям Крыма и Севастополя» в 2014 году, отметил президент.

    Путин указал, что «опыт, выучка и технический арсенал» ССО позволяют решать задачи специальной военной операции на Украине как на линии фронта, так и в тылу врага, а также в прифронтовых и приграничных районах. Бойцы ССО демонстрируют, что невыполнимых приказов для них нет, заявил глава российского государства.

    «В этот праздничный день хочу поблагодарить личный состав и ветеранов за профессионализм и самоотверженность, за верность воинскому долгу и Присяге, за мужество и стойкость при выполнении сложнейших боевых задач», – сказал Путин.

    Он заверил, что российские власти продолжат «последовательную, системную, планомерную работа по развитию» ССО, предусматривающую повышение боевых возможностей подразделений. Их будут снабжать «новейшими образцами вооружения и экипировки, средствами связи и радиоэлектронной борьбы».

    «Словом, делать все необходимое, чтобы ваши части становились ещё более мобильными, технически оснащёнными и эффективными, всегда были настоящей ударной силой России», – сказал Путин.

    Президент заявил: «Наш народ гордится вами, вашими подвигами». Он выразил уверенность, что бойцы ССО и впредь будут «идти только вперед, постоянно совершенствовать воинское мастерство и добиваться новых побед, надежно стоять на страже безопасности наших граждан и национальных интересов Отечества». Он пожелал им «здоровья и новых достижений в службе». «Всего самого доброго вашим семьям, родным и близким», – сказал Путин.

    Напомним, 23 февраля Путин поздравил ветеранов, личный состав и гражданский персонал российских Вооруженных сил с Днем защитника Отечества, а также подчеркнул важность обеспечения реальных потребностей войск в зоне СВО.

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    27 февраля 2025, 17:52 • Новости дня
    Захарова заявила об отсутствии сигналов от Германии по нормализации отношений

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спикер МИД Мария Захарова отметила, что Россия пока не получала сигналов от Германии о нормализации отношений после парламентских выборов, и подчеркнула, что Москва готова рассмотреть предложения Берлина.

    Захарова на брифинге, комментируя итоги парламентских выборов в ФРГ, заявила, что Россия пока не получала никаких сигналов от Германии о заинтересованности в восстановлении нормальных межгосударственных отношений, передает РИА «Новости».

    Она пояснила, что Москва не стремилась к конфликту с Берлином, а ухудшение отношений произошло не по ее вине. Дипломат заявила, что российская сторона будет ориентироваться на заявления и конкретные шаги нового немецкого руководства в отношении России.

    Она подчеркнула готовность Москвы рассмотреть предложения Берлина, если они появятся, и при условии, что в Германии исповедуется новая философия отношений. По словам Захаровой, на данный момент конкретных сигналов от германской стороны не поступало.

    Напомним, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) одержал победу на выборах в Бундестаг. Фридрих Мерц был избран на пост председателя фракции ХДС/ХСС подавляющим большинством голосов на учредительном собрании.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что подходы председателя Христианско-демократического союза, кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца к России характеризуются агрессивностью.

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    27 февраля 2025, 16:36 • Новости дня
    Путин назвал изменения в международном ландшафте результатом мужества ВС России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сегодняшние динамичные изменения в международном ландшафте – это в огромной степени результат мужества и стойкости Вооруженных сил России, заявил президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ РФ.

    Президент подчеркнул, что Вооруженные силы России создали условия для серьезного диалога о решении украинского и других кризисов мирным путем. «Сегодняшние динамичные изменения в международном ландшафте – это в огромной степени результат мужества и стойкости наших Вооруженных сил, наших героев. Именно они своей доблестью, своими ежедневными победами создали условия для начала серьезного диалога, диалога о фундаментальном решении и украинского, и других кризисов, в том числе, разумеется, – мы всегда об этом говорим, никогда от этого не отказывались, – мирным путем», – приводит слова президента сайт Кремля.

    Путин отметил, что Россия стремится к созданию системы, обеспечивающей баланс и взаимный учет интересов, системы неделимой европейской и глобальной безопасности на долгосрочную перспективу. Он добавил, что безопасность одних не должна обеспечиваться за счет других, особенно не за счет России.

    Президент также подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров, и выразил уверенность в необходимости диалога о фундаментальном решении кризисов.

    Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о готовности президента России Владимира Путина решать ситуацию на Украине путем мирных переговоров, подчеркнув приверженность России к диалогу по вопросам безопасности.

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    27 февраля 2025, 00:48 • Новости дня
    Фидан рассказал о переговорах с Лавровым по Сирии в Анкаре

    Глава МИД Турции Фидан сообщил об обсуждении с Лавровым ситуации в Сирии с учетом российских военных баз

    Tекст: Антон Антонов

    Во время визита главы МИД России Сергея Лаврова в Анкару обсуждались дальнейшие шаги по Сирии с учетом наличия там российских военных баз, сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

    «Что касается Сирии, то вы знаете, что у Сирии и России есть своя история», – приводит слова Фидана РИА «Новости» со ссылкой на Al Jazeera.

    Фидан отметил, что исторически сложившиеся отношения Сирии и России включают социальные, экономические связи и связи в сфере безопасности, которые возникли в период правления бывшего президента Сирии Башара Асада.

    Эти отношения теперь переосмысляются в новом контексте, особенно в связи с присутствием российских военных баз и экономическими вопросами. «Были дискуссии о том, куда двигаться с этим, что может произойти, что должно быть сделано», – сказал Фидан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров прибыл в Турцию вечером в воскресенье, в Анкаре он провел переговоры с Фиданом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе переговоров затрагивалась сирийская тема.

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    27 февраля 2025, 15:21 • Новости дня
    СМИ: Переговоры России и США в Стамбуле продолжаются шестой час

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры между делегациями России и США в Стамбуле по проблемам работы посольств продолжаются уже более шести часов.

    Точное время окончания встречи остается неизвестным, передает ТАСС. Встреча проходит в полностью закрытом режиме, и подробности обсуждаемых вопросов пока не разглашаются.

    Напомним, в четверг в Стамбуле стартовали переговоры делегаций России и США, проходящие в закрытом для прессы формате, где на повестке дня обсуждаются вопросы нормализации работы посольств обеих стран.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что информация о результатах этих переговоров будет предоставлена, как только она станет доступна. Спикер МИД Мария Захарова сообщила, что консультации проходят на уровне экспертов МИД.

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    27 февраля 2025, 11:07 • Новости дня
    ЦБ предложил устранить схемы в льготной ипотеке, дискредитирующие идею господдержки

    Tекст: Александра Юдина

    ЦБ России планирует устранить схемы в льготной ипотеке, которые ведут к завышению цен на жилье и росту платежей, предлагая поддерживать только стандартные ипотечные программы без сложных механизмов, сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

    По ее словам, планируется предложить Министерству финансов поддерживать только стандартную ипотеку и принимать при рефинансировании только секьюритизированные стандартные проекты, передает ТАСС.

    Кроме этого, ЦБ готов предоставить послабления банкам по отдельным проблемным кредитам компаний, но только если у компании есть реалистичный бизнес-план. Послабления будут применяться к кредитам, где риски уже покрыты резервами.

    Набиуллина также указала, что на рынке ипотеки сохраняются схемы, приводящие к завышению цен на жилье и росту платежей после льготного периода.

    Центральный банк намерен сделать более привлекательной стандартную ипотеку, применяя более строгие правила к кредитам, отклоняющимся от стандартных параметров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума приняла закон, который вводит обязательный «период охлаждения» для потребительских кредитов. Президент России Владимир Путин утвердил законопроект, позволяющий ЦБ вводить макропруденциальные лимиты на ипотечные и автомобильные кредиты для граждан.

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    27 февраля 2025, 15:42 • Новости дня
    Путин: Контакты с США вселили надежду на сотрудничество

    Путин выразил надежду на сотрудничество с США после возобновления контактов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил, что контакты с новой администрацией США дают надежду на восстановление межгосударственных отношений и решение накопившихся проблем.

    Выступая на коллегии Федеральной службы безопасности России, Путин отметил, что изменение обстановки в мире требует сотрудничества, и первые контакты с администрацией США вселяют определенные надежды, передает ТАСС.

    По словам президента, существует «встречный настрой работать на восстановление межгосударственных отношений». Путин подчеркнул важность решения «колоссального объема накопившихся системных, стратегических проблем в мировой архитектуре».

    Путин также указал на стремительные изменения в мировой обстановке, подчеркнув, что они требуют пристального внимания и новых подходов в международных отношениях.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент США Дональд Трамп проявляет готовность слышать собеседников, что выделяет его администрацию.

    Также Песков заявил о необходимости восстановления доверия в отношениях между Россией и США для возможного сотрудничества в области редкоземельных металлов.

    Газета разбиралась, как будет развиваться диалог Москвы и Вашингтона в дальнейшем.

    Коментарии (8)
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    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

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    • Урсула наносит ответный удар

      Евросоюз попытался выбить из игры сразу двух влиятельных политиков – Кэлина Джорджеску, из-за победы которого на выборах в Румынии выборы были отменены, и лидера боснийских сербов Мирослава Додика. Джорджэску арестован, Додик приговорен к году тюрьмы, что грозит Боснии новой войной. За всем этим стоит Урсула, это ее удар по России и Дональду Трампу.

    • Битва за редкоземы: Россия против Украины

      Сделка по полезным ископаемым Украины, которую навязывает Владимиру Зеленскому президент США Дональд Трамп, будет подписана в скором времени, и она не содержит в себе гарантий безопасности, о которых просил Киев. Об этом сообщают западные СМИ. Эта сделка – грабеж Украины, тем не менее она вредит стратегическим интересам России.

    • Теперь Зеленского унижает даже Рада

      Верховная рада Украины не смогла подтвердить легитимность Владимира Зеленского с первого раза, опозорив его на глазах высокопоставленных гостей из ЕС и НАТО. Это наверняка заговор. Вопрос в том, чей именно заговор.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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