Эрдоган пригласил Путина в Турцию и назвал его другом

Tекст: Валерия Городецкая

По ее словам, Эрдоган подчеркнул, что считает Путина своим большим другом, передает ТАСС. Заявление было сделано после встречи, на которой Матвиенко передала устное послание от президента России.

Матвиенко добавила, что встреча с Эрдоганом была очень содержательной. Она отметила, что у лидеров России и Турции действительно сложились хорошие личные отношения, что способствует укреплению двустороннего сотрудничества в различных сферах. «Оно достаточно успешно развивается по ряду направлений, особенно в сфере энергетики», – добавила спикер.

Матвиенко подчеркнула, что отношения между лидерами способствуют расширению сотрудничества между Россией и Турцией на уровне стратегического партнерства. Это включает в себя взаимодействие в энергетической сфере.

В ноябре президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора акцентировали внимание на необходимости повышения эффективности торгово-экономических связей, а также затронули международные темы.