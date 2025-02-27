Выставка «Россия» стала лучшим просветительским проектом на премии «Знание»

Международная выставка-форум «Россия» признана лучшей в сфере добровольчества на премии «Знание»

Как сообщается в Telegram-канал общества «Знание», международная выставка-форум «Россия» была признана лучшим просветительским проектом в номинации «Добровольчество и Патриотизм». За время ее проведения, 248 дней, выставка привлекла более 18,5 млн посетителей из более чем 120 стран мира.

Выставка продемонстрировала передовые достижения российских регионов и различных отраслей, собрав все успехи на одной площадке. За это время состоялось более 17 тыс. мероприятий, охватывающих различные направления.

Выставка проводилась по Указу президента Владимира Путина, который лично посетил ее шесть раз, подчеркивая значимость события для страны. Награду за успешную организацию и вклад в развитие патриотизма и добровольчества получила генеральный директор АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова.