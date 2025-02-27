Путин встретился с секретарем ЦК Трудовой партии Кореи

Всем, кто говорит, что без взятия Харькова и Одессы это будет не победа, а «договорняк», я могу подарить свой бронежилет и предложить лично штурмануть Одессу и Харьков.31 комментарий
Всем, кто говорит, что без взятия Харькова и Одессы это будет не победа, а «договорняк», я могу подарить свой бронежилет и предложить лично штурмануть Одессу и Харьков.31 комментарий
Если изучать греческую историю не с установления демократии и войн с Персией, а немного ранее, становится понятнее, почему эллины так избегали тирании в течение нескольких поколений. И почему ни в коем случае нельзя оставлять Зеленского у власти.5 комментариев
Эрдоган явно не может смириться с тем, что ему и его партии уж не хватает авторитета подчинить себе всю страну. Турецкая оппозиция совокупно стала голосом уже более половины разочаровавшихся граждан. И чем сильнее гиперинфляция в Турции – тем меньше симпатий к Эрдогану.10 комментариев
Путин заявил о заинтересованности России в превращении Украины в дружественное государство
Президент России Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что Россия не имеет ничего против сохранения украинской государственности, сообщает РИА «Новости».
Однако Путин подчеркнул, что важно, чтобы Украина не использовалась как плацдарм для враждебных действий против Российской Федерации.
«Конечно, нам бы хотелось, чтобы эта территория не использовалась в качестве плацдарма для нападений на Российскую Федерацию, не использовалась в качестве враждебного для нас плацдарма, чтобы в конечном итоге это превратилось в дружественное соседнее государство», – сказал Путин.
Он добавил, что для укрепления украинской государственности необходимо приводить к власти людей, пользующихся доверием народа этой страны.
Кроме того, Путин с уважением отозвался о попытках стран БРИКС урегулировать конфликт на Украине, отметив, что Россия ценит позицию друзей из этой группы, стремящихся к установлению мира.
В отношении Европы, Путин заявил, что она не может предъявлять требования России. По его словам, европейским лидерам сложно отказаться от обещаний Киеву без «потери лица», учитывая внутриполитические обстоятельства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил, что рейтинг доверия к бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному превышает доверие к президенту Украины Владимиру Зеленскому вдвое. Путин также заявил, что у Зеленского нет шансов на переизбрание даже с поддержкой других политиков.
Путин предложил России и США подумать над совместным производством алюминия в Красноярском крае
Владимир Путин заявил о перспективе совместной работы с США по производству алюминия в Красноярском крае, передает ТАСС. Президент отметил, что в этом регионе еще в советские времена были запланированы строительство новой ГЭС и создание дополнительных мощностей для выпуска алюминия. «Мы могли бы вместе с американскими компаниями подумать о совместной работе по этому направлению», – подчеркнул Путин.
Президент оценил объем требуемых инвестиций в подобный проект на уровне 15 млрд долларов.
Кроме того, Путин отметил, что в случае открыть американского рынка для российских производителей, Россия готова возобновить поставки алюминия в США на уровне 2 млн тонн в год.
Ранее Путин заявил о готовности России сотрудничать с США по редкоземельным металлам. Ранее на совещании по развитию отрасли редкоземельных металлов он призвал наладить в стране полный цикл переработки редких металлов.
Путин заявил, что Европа не может ничего требовать от России
По его словам, европейские страны не имеют права предъявлять какие-либо требования к России, передает РБК.
Президент отметил, что Европа привыкла выставлять условия своим вассалам, но теперь ситуация изменилась, и от них самих начинают что-то требовать.
Путин подчеркнул, что для России подобные требования неприемлемы, и Москва не намерена подчиняться воле европейских государств. Он выразил мнение, что Европе следовало бы выставлять условия кому-то другому.
Президент также указал на исторический контекст, напомнив, что в течение тысячелетий Европа пыталась диктовать условия, но мировая расстановка сил изменилась, и теперь она сама сталкивается с аналогичными требованиями.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя обратился к европейцам с призывом дистанцироваться от действий киевского режима, заявив об их преступлениях.
Макрон заявил о необходимости возобновления диалога Трампа и Путина
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в Вашингтоне о необходимости возобновления диалога между США и Россией, передает РИА «Новости». Он отметил, что с приходом новой администрации в США изменился контекст, что предоставляет «хорошие причины» для Дональда Трампа восстановить дискуссии с Владимиром Путиным.
Макрон подчеркнул, что общение с мировыми лидерами, особенно в случае разногласий, всегда полезно. Эти заявления французский лидер сделал на совместной пресс-конференции с Трампом.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров, сообщил об успешных переговорах с представителями США в Эр-Рияде. Стороны договорились о возобновлении сотрудничества, включая устранение ограничений в работе посольств и развитие взаимодействия в сферах, представляющих взаимный интерес.
Также обсуждалась возможность создания рабочих групп для разрешения кризиса на Украине и возобновление коммуникации по международным вопросам.
Путин заявил о готовности России сотрудничать с США по редкоземельным металлам, в том числе в новых регионах
Путин заявил о готовности России к сотрудничеству с США и другими странами в области добычи редкоземельных металлов, включая проекты в новых российских регионах, сообщает ТАСС.
«Мы готовы привлечь иностранных партнеров и в так называемые новые, наши исторические территории, которые вернулись в состав РФ. Там тоже есть запасы определенные. Мы готовы с нашими партнерами, в том числе с американцами, работать и там», – сказал российский лидер.
В то же время президент отметил, что соглашение США и Украины по редкоземельным металлам не касается России. «Никак не оцениваю и даже думать не хочу на эту тему», – добавил он.
Ранее Путин на совещании по развитию отрасли редкоземельных металлов призвал наладить в России полный цикл переработки редких металлов. Президент США Дональд Трамп заявил о заинтересованности в сотрудничестве с Россией, включая редкоземельные элементы.
Путин заявил о двукратном превосходстве рейтинга Залужного над уровнем доверия к Зеленскиму
Владимир Путин, выступая в Ново-Огарево, поделился с журналистами данными о популярности украинских политических лидеров, передает ТАСС. Президент России отметил, что рейтинг Владимира Зеленского в два раза ниже, чем у его возможного политического соперника Валерия Залужного, которого экс-руководитель ВСУ сослали в Лондон.
«У него рейтинг, по нашим данным, – а они носят объективный характер, – ровно в два раза меньше, чем у его ближайшего политического возможного соперника. Это господин Залужный, бывший командующий Вооруженными силами Украины», – отметил Путин.
Кроме того, российский лидер подчеркнул, что Россия и США заинтересованы в скорейшем достижении мира на Украине, но Зеленский препятствует этому процессу. По мнению Путина, руководство России и США хотят завершить конфликт, но Зеленский стоит на пути достижения этой цели.
Также Путин выразил уверенность, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, так как мирное соглашение потребует отмены военного положения и проведения выборов на Украине. Президент России считает, что Зеленский загнал себя в тупик, запретив переговоры с РФ.
По мнению Путина, сохранение власти Зеленского в Киеве выгодно России, поскольку это способствует разложению украинской государственности, однако для укрепления Украины нужно действовать в другом направлении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент РФ Владимир Путин заявил, что не считает заявления Трампа по Украине выгодными для России, подчеркнув, что действия американского президента основаны на холодном расчете, а не эмоциях. Председатель Китая Си Цзиньпин выразил поддержку России в ее усилиях по деэскалации конфликта на Украине во время телефонного разговора с президентом Владимиром Путиным.
Путин заявил о нулевых шансах Зеленского на переизбрание на Украине
Как сообщает ТАСС, Владимир Путин выразил уверенность в том, что у Владимира Зеленского не будет шансов на переизбрание в случае объявления президентских выборов на Украине.
Российский лидер добавил, что любые попытки подтасовки результатов выборов также не спасут ситуацию для Зеленского. «Если, конечно, грубо чего-то не подтасовывать, но и это тоже для него плохо, будет уж совсем заметно», – отметил Путин, отвечая на вопросы журналиста ВГТРК Павла Зарубина.
Помимо этого, Путин обвинил Зеленского в отдаче нелепых приказов, которые ведут к неоправданно большим потерям среди украинских вооруженных сил. Он подчеркнул, что такие приказы продиктованы не военными, а политическими соображениями, что делает Зеленского токсичной фигурой для армии Украины.
Он добавил, что Зеленский становится токсичным «для общества в целом». «Об этом говорит сегодняшнее голосование в Раде по продлению его полномочий», - пояснил российский лидер.
Президент России отметил, что Украине требуется власть, пользующаяся доверием народа. По его мнению, в интересах украинской государственности следует приводить к власти людей, которые действительно имеют поддержку граждан.
Примечательно, что Путин в интервью несколько раз высказался о положении Зеленского, ни разу не назвав его по имени и фамилии, называя его «главой режима».
Путин оценил предложение Трампа о двукратном сокращении оборонных бюджетов
Владимир Путин назвал хорошим предложение Дональда Трампа о сокращении военных расходов России и США, сообщает РИА «Новости». Президент России заявил о готовности к обсуждению данной инициативы. «Мы считаем, что предложение хорошее, и мы готовы к дискуссии на этот счет», – сказал Путин в интервью Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1».
Предложение Трампа заключается в двукратном сокращении оборонных бюджетов обеих стран. Это стало бы значительным шагом в направлении разрядки напряженности между Россией и США и снижении глобальной военной нагрузки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США Пит Хегсет поручил подготовить план по сокращению военного бюджета, предполагающий ежегодное уменьшение трат Пентагона на 50 млрд долларов.
Журнал The Economist выпустил обложку с изображением президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, назвав их переговоры «худшим кошмаром» для Европы.
Президент США в своем выступлении на платформе Truth Social призвал украинского президента Владимира Зеленского оперативно найти общее решение с Россией для завершения военного конфликта, предупреждая, что промедление может оставить Украину без возможности существовать как государство.
«Мы с вами хорошо понимаем – это одна из линий атак на Россию, на наше многонациональное и многоконфессиональное государство», – отметил Путин на коллегии ФСБ, передает ТАСС.
Он подчеркнул важность борьбы с экстремизмом и терроризмом, так как эти явления направлены на разобщение и раскол российского общества.
«Решительно и наступательно нужно бороться с экстремизмом и терроризмом, пресекать любые попытки разобщить и расколоть наше общество, стравить между собой представителей разных национальностей и религий», – сказал президент.
В декабре Путин утвердил новую Стратегию противодействия экстремизму в России, которая включает 72 пункта и заменяет документ 2020 года.
По словам Путина, первые контакты с новой американской администрацией вселяют определенные надежды. «Есть встречный настрой работать на восстановление межгосударственных отношений, на постепенное решение колоссального объема накопившихся системных, стратегических проблем в мировой архитектуре. А именно эти проблемы в свое время спровоцировали и украинский, и другие региональные кризисы», – заявил президент.
Путин отметил, что не все заинтересованы в возобновлении контактов между Россией и США, часть западных элит по-прежнему настроена на сохранение нестабильности в мире. «И эти силы будут пытаться сорвать или скомпрометировать начавшийся диалог, мы это с вами видим. Нам нужно это учитывать и использовать все возможности дипломатии и специальных служб для срыва подобных попыток», – подчеркнул Путин, его слова приводит Telegram-канал Кремля.
Напомним, в Стамбуле стартовали переговоры делегаций России и США, они проходят в закрытом для прессы формате и продолжаются уже более шести часов.
Дипломат Долгов: Москва готова к взаимовыгодному и равноправному сотрудничеству с США
«Москва готова к взаимовыгодному и равноправному сотрудничеству со всеми странами. Штаты в этом плане не исключение. Мы давно говорили о важности диалога между великими державами, но от контактов долгое время отказывался именно Вашингтон. Сегодня же окно возможностей для возобновления диалога приоткрылось», – отметил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол РФ.
Собеседник добавил: президент объективно оценивает мотивы и цели администрации Дональда Трампа. «Американский лидер ориентирован на отстаивание интересов США, он прагматичен. Если Белый дом продолжит придерживаться этого курса, между Москвой и Вашингтоном могут установиться неплохие контакты, в рамках которых будут обсуждаться не только политические, но и экономические вопросы», – считает дипломат.
«Поэтому не стоит удивляться приглашению США к сотрудничеству в сфере полезных ископаемых. Нет ничего плохого в том, что Штаты примут участие в инвестиционных проектах на территории новых регионов России. В целом, это выгодная инициатива: наша страна получит возможность улучшить экономику южных территорий, а также нарастить промышленный потенциал государства», – говорит он.
«Видно, что Владимир Путин подходит к данному вопросу очень прагматично. Сотрудничество в ресурсной сфере будет вестись с опорой на национальные интересы страны. Россия не потерпит пренебрежительного отношения к себе. Нас интересуют лишь те проекты, которые будут полезны обеим сторонам», – рассуждает собеседник.
«Данный формат отношений разительно отличается от диалога Вашингтона и Киева, который мы наблюдали последние три года. Трамп понимает людей, которые отстаивают интересы своей страны. Зеленский же работает на свой карман. Этот человек лишен совести и принципов. Серьезные политики не хотят сотрудничать с ним», – указал Долгов.
«Вместе с тем, Путин подтвердил: Москва не желает уничтожить украинское государство. Речь идет о купировании угроз, которые исходят от нынешнего антинародного руководства Киева. Нет сомнений, что мы решим все свои задачи, заявленные президентом в рамках СВО», – заключил эксперт.
В понедельник Путин провел совещание по редкоземельным металлам, после чего ответил на вопросы журналиста Павла Зарубина. В частности, президент России заявил, что не исключает возможности привлечения иностранных партнеров к проектам в этой области, в том числе и США.
«Мы готовы привлечь иностранных партнеров, и так называемые новые наши исторические территории, которые вернулись в состав Российской Федерации, там тоже есть запасы определенные. Мы готовы с нашими инопартнерами, в том числе с американскими, работать и там», – цитирует Путина официальный сайт Кремля.
Путин поздравил Силы специальных операций и поблагодарил их за верность воинскому долгу
Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля, отметил, что для российской армии «важной вехой» в развитии оказалось «объединение под общим управлением мобильных, оснащенных новейшим оружием и техникой» частей спецназначения. Это усилило боеспособность российской армии и дало возможность «решать особые, зачастую уникальные задачи», обеспечивая защиту граждан и суверенитета страны.
Как подчеркнул Путин, с первых дней в ССО включались «подготовленные, испытанные, опытные и закаленные бойцы». «Вы и ваши боевые товарищи с честью продолжаете ратное дело героев Великой Отечественной, достойно приумножаете легендарные традиции нашего спецназа и уже вписали в летопись воинской славы России новые яркие страницы», – говорится в сообщении. В частности, бойцы ССО «пришли на помощь жителям Крыма и Севастополя» в 2014 году, отметил президент.
Путин указал, что «опыт, выучка и технический арсенал» ССО позволяют решать задачи специальной военной операции на Украине как на линии фронта, так и в тылу врага, а также в прифронтовых и приграничных районах. Бойцы ССО демонстрируют, что невыполнимых приказов для них нет, заявил глава российского государства.
«В этот праздничный день хочу поблагодарить личный состав и ветеранов за профессионализм и самоотверженность, за верность воинскому долгу и Присяге, за мужество и стойкость при выполнении сложнейших боевых задач», – сказал Путин.
Он заверил, что российские власти продолжат «последовательную, системную, планомерную работа по развитию» ССО, предусматривающую повышение боевых возможностей подразделений. Их будут снабжать «новейшими образцами вооружения и экипировки, средствами связи и радиоэлектронной борьбы».
«Словом, делать все необходимое, чтобы ваши части становились ещё более мобильными, технически оснащёнными и эффективными, всегда были настоящей ударной силой России», – сказал Путин.
Президент заявил: «Наш народ гордится вами, вашими подвигами». Он выразил уверенность, что бойцы ССО и впредь будут «идти только вперед, постоянно совершенствовать воинское мастерство и добиваться новых побед, надежно стоять на страже безопасности наших граждан и национальных интересов Отечества». Он пожелал им «здоровья и новых достижений в службе». «Всего самого доброго вашим семьям, родным и близким», – сказал Путин.
Напомним, 23 февраля Путин поздравил ветеранов, личный состав и гражданский персонал российских Вооруженных сил с Днем защитника Отечества, а также подчеркнул важность обеспечения реальных потребностей войск в зоне СВО.
Путин в интервью Зарубину не упомянул Зеленского по фамилии, назвав его главой режима
Как сообщает ТАСС, президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину высказался о Владимире Зеленском, не называя его по имени и фамилии. Путин использовал формулировку «глава [киевского] режима» и отметил, что эта фигура токсична для армии и общества Украины.
Путин также выразил уверенность, что Зеленский не выиграет выборы, если военное положение будет отменено. В качестве возможного соперника он упомянул бывшего главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, отметив, что его рейтинг вдвое выше.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Путин заявил, что рейтинг бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного превосходит уровень доверия жителей Украины к Зеленскому в два раза.
Президент России отметил, что Москва не возражает против сохранения украинской государственности, но настаивает на недопустимости использования этой территории как враждебного плацдарма.
Путин поручил рассмотреть развитие индустрии редких металлов в России
Путин проводит совещание по стратегическому развитию отрасли редкоземельных металлов, сообщается на сайте Кремля.
«Речь идет о нашем стратегическом заделе на будущее, о приоритетном направлении, которое уже сегодня определяет и будет определять глобальную конкурентоспособность страны, темпы развития экономики и качество жизни наших граждан. На решение поставленных задач важно нацелить все имеющиеся инструменты и механизмы развития», – заявил Путин.
Путин указал на необходимость выстраивания полного цикла переработки редкоземельных металлов к 2030 году. Он подчеркнул, что это необходимо для развития экономики и оборонно-промышленного комплекса страны. Президент отметил, что объем выпуска продукции из редкоземельных металлов в России должен увеличиться в несколько раз.
«Это направление является важнейшей ресурсной базой современной экономики. Редкие металлы востребованы в микроэлектронике, в энергетике, в создании инфраструктуры цифровой экономики, во многих секторах гражданской и оборонной сферы», – заявил Путин.
«По сути, речь идет практически обо всех отраслях нового технологического уклада, который задает динамику общемирового прогресса. И, конечно, необходимо соответствовать этой динамике, чтобы успешно конкурировать на глобальных рынках, создавать прочную основу для долгосрочного, уверенного развития российской экономики», – подчеркнул Путин.
Ранее на пленарном заседании Форума будущих технологий Путин также акцентировал внимание на необходимости создания полного цикла, начиная от поиска и разработки месторождений до глубокой переработки и выпуска высокотехнологичной продукции. Он заверил, что у России есть все необходимое для начала этого процесса.
«За последний год количество преступлений террористической направленности выросло, причем больше половины из них спланированы и организованы украинскими специальными службами и их кураторами», – приводятся слова российского лидера на сайте Кремля.
Путин подчеркнул важность эффективного использования ресурсов ФСБ, правоохранительных органов и других ведомств для борьбы с террористической угрозой.
«Особое внимание уделять превентивным мерам, повышению антитеррористической защищенности военных и промышленных объектов, систем жизнеобеспечения, общественных объектов, а также энергетической и транспортной инфраструктуры. Должна быть продолжена и работа по укреплению антитеррористического потенциала подразделений ФСБ в регионах Донбасса, Новороссии. Подчеркну: именно эти подразделения сегодня многое делают для нейтрализации террористических и диверсионных групп, для сбора разведывательных данных о противнике», – указал глава государства.
Он также отметил, что серьезные дополнительные меры должны быть приняты для защиты государственной границы на этих направлениях. «Надо и дальше увеличивать плотность прикрытия рубежей на потенциально опасных направлениях, во взаимодействии с армейскими частями, подразделениями Росгвардии и МВД, местными органами власти обеспечить безопасность людей в приграничных населенных пунктах», – подчеркнул президент.
Ранее президент России Владимир Путин назвал экстремизм одной из линий атак на многонациональное и многоконфессиональное российское государство.