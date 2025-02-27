Греф отметил, что санкции Apple стимулировали развитие «оплаты улыбкой»

Tекст: Елизавета Шишкова

Греф подчеркнул, что благодаря этому развитию пользователи могут совершать транзакции и пользоваться услугами метрополитена, не прибегая к помощи устройств с NFC, передает РИА «Новости».

Он также добавил, что Сбербанк будет и далее развивать сервис «оплата улыбкой», который, по его словам, демонстрирует высокую надежность. «Хотя, как и в любой новой технологии, требуется время на ее раскачку», – отметил Греф, добавив, что уже видна «очень хорошая динамика» внедрения.

Сбербанк запустил сервис «Оплата улыбкой» летом 2023 года. На конец 2024 года банк установил почти миллион биометрических терминалов в различных торговых точках и планирует увеличить их число до двух миллионов в ближайшее время.

Для подключения услуги пользователям необходимо авторизоваться через «Сбер ID», выбрать карту, создать код безопасности и сдать биометрию. Это позволяет значительно упростить процесс оплаты и повысить удобство пользователей.

Ранее Греф выразил опасения по поводу возможной монополизации сервисов, таких как оплата улыбкой, что может угрожать инновационному развитию.