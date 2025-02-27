Всем, кто говорит, что без взятия Харькова и Одессы это будет не победа, а «договорняк», я могу подарить свой бронежилет и предложить лично штурмануть Одессу и Харьков.2 комментария
Греф отметил, что санкции Apple стимулировали развитие «оплаты улыбкой»
Глава Сбербанка Герман Греф выразил благодарность компании Apple за введенные санкции, которые, по его мнению, способствовали развитию отечественных технологий, таких как «оплата улыбкой» без использования NFC.
Греф подчеркнул, что благодаря этому развитию пользователи могут совершать транзакции и пользоваться услугами метрополитена, не прибегая к помощи устройств с NFC, передает РИА «Новости».
Он также добавил, что Сбербанк будет и далее развивать сервис «оплата улыбкой», который, по его словам, демонстрирует высокую надежность. «Хотя, как и в любой новой технологии, требуется время на ее раскачку», – отметил Греф, добавив, что уже видна «очень хорошая динамика» внедрения.
Сбербанк запустил сервис «Оплата улыбкой» летом 2023 года. На конец 2024 года банк установил почти миллион биометрических терминалов в различных торговых точках и планирует увеличить их число до двух миллионов в ближайшее время.
Для подключения услуги пользователям необходимо авторизоваться через «Сбер ID», выбрать карту, создать код безопасности и сдать биометрию. Это позволяет значительно упростить процесс оплаты и повысить удобство пользователей.
Ранее Греф выразил опасения по поводу возможной монополизации сервисов, таких как оплата улыбкой, что может угрожать инновационному развитию.