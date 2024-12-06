Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.0 комментариев
ЦБ ответил на опасения Грефа о монополизации технологий
ЦБ России прокомментировал заявление главы Сбербанка Германа Грефа о рисках монополизации регулятором технологий, указав на возможные серьезные перекосы на рынке при контроле универсального QR-кода отдельными игроками.
В ЦБ подчеркнули, что контроль универсального QR-кода отдельными игроками может спровоцировать серьезные перекосы на рынке, так как это позволит крупным игрокам диктовать свои условия менее крупным участникам. Это, по мнению ЦБ, нарушает принцип равных условий для всех участников рынка, сообщает ТАСС.
Греф, выступая на Дне инвестора, назвал монополизацию регулятором некоторых технологий большой угрозой. Он отметил, что действия регулятора могут отбить у компаний желание заниматься инновациями. Греф подчеркнул, что монополизация платежного QR-кода является беспрецедентной и особенно вредной для инновационного развития.
Глава Сбербанка также обратил внимание на изменения в поведении пользователей, которые все чаще предпочитают оплачивать товары с помощью биометрии, в частности лица. Греф сообщил, что Сбербанк уже запускает первые платежи лицом в метро, и технология показывает отличные результаты. Однако он отметил, что дальнейшая монополизация таких сервисов, как оплата улыбкой, также представляет серьезную угрозу для инноваций.
Ранее Греф уже выражал обеспокоенность, что внедрение универсального QR-кода приведет к монополии со стороны регулятора, но поддержал идею универсального стандарта, при этом возразил против его монопольного внедрения.