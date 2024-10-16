Набиуллина и Греф поспорили об универсальном QR-коде

Набиуллина и Греф не сошлись во мнениях об универсальном QR-коде

Tекст: Елизавета Шишкова

Выступая на форуме Finopolis, Набиуллина подчеркнула, что целью создания такого кода является не замена конкуренции на рынке, а формирование равных условий для всех участников, передает РИА «Новости».

По ее словам, универсальный QR-код не должен восприниматься как продукт, конкурирующий с рыночными представителями, а скорее, как основа для дальнейшего развития платежных сервисов. Комментируя текущие споры, Набиуллина заметила, что наличие единого стандарта аналогично общенациональной розетке, в то время как множество стандартов может привести к хаосу.

Греф, между тем, выразил обеспокоенность, что внедрение универсального QR-кода приведет к монополии со стороны регулятора. Греф отметил, что поддерживает идею универсального стандарта, но противится его монопольному внедрению.

Набиуллина, в свою очередь, заверила, что дискуссия на эту тему будет продолжена.

Универсальный QR-код предназначен для упрощения процесса оплаты товаров и услуг в магазинах и на сайтах, заменяя множество кодов одним. Это должно сделать процесс оплаты на кассе более удобным и быстрым.

Банк России выступил с инициативой внедрения единого универсального QR-кода для оплаты на кассах в магазинах, что является важным шагом к внедрению цифрового рубля.

Напомним, российские банки в следующем году должны подключить сервис оплаты товаров и услуг при помощи QR-кода в рамках Системы быстрых платежей (СБП).

