Эрдоган явно не может смириться с тем, что ему и его партии уж не хватает авторитета подчинить себе всю страну. Турецкая оппозиция совокупно стала голосом уже более половины разочаровавшихся граждан. И чем сильнее гиперинфляция в Турции – тем меньше симпатий к Эрдогану.3 комментария
Ватикан сообщил об улучшении состояния папы Римского
Ватикан сообщил об улучшении состояния папы Римского Франциска
Состояние папы Римского Франциска, находящегося на лечении от двусторонней пневмонии, улучшилось, но понтифик по-прежнему подключен к аппарату ИВЛ, сообщила служба печати Святого престола.
Служба печати Святого престола сообщила, что за последние сутки клиническое состояние папы улучшилось, и признаки почечной недостаточности, зафиксированные ранее, исчезли. Проведенная накануне КТ грудной клетки показала нормальное развитие воспалительного процесса в легких, передает ТАСС.
Несмотря на положительную динамику, понтифик остается подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких, а прогноз врачей по-прежнему «осторожно сдержанный». 88-летний понтифик проводит часть дня в сидячем положении и продолжает выполнять обязанности.
Ватиканские источники сообщили, что папа Франциск назначил консисторию, дата которой пока не определена, что свидетельствует о его намерении вернуться в Ватикан и продолжать руководить церковью.
Ранее сообщалось, что Папа Римский Франциск, перенесший двустороннюю пневмонию, находится в критическом, но стабильном состоянии.