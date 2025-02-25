Шайфли побил рекорд Ковальчука и стал лучшим снайпером «Виннипега»

Шайфли превзошел рекорд Ковальчука и стал лучшим снайпером франшизы «Виннипег Джетс»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Нападающий «Виннипега Джетс» Марк Шайфли стал лучшим снайпером в истории клуба, о чем сообщает «Спорт-Экспресс». 31-летний канадец забросил свою 329-ю шайбу в игре против «Сан-Хосе», завершившейся со счетом 2:1 в овертайме. Этот гол позволил Шайфли превзойти достижение Ильи Ковальчука, у которого было 328 голов за клуб.

Ковальчук выступал за франшизу, когда она называлась «Атланта Трэшерз», в период с 2001 по 2004 год и вновь с 2005 по 2010 год. Его рекорд удерживался более десятилетия.

В текущем сезоне Шайфли успел провести 58 матчей в НХЛ, набрав 65 очков (32 гола и 33 передачи). Благодаря этой результативности, он закрепил за собой статус ключевого игрока команды и укрепил свои позиции в истории клуба.



