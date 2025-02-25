Начат новый поиск пропавшего рейса MH370 у Австралии

Ocean Infinity возобновила поиск рейса MH370 у берегов Австралии

Tекст: Денис Тельманов

Американская компания Ocean Infinity приступила к новому этапу поисков рейса MH370, пропавшего в 2014 году в Индийском океане у побережья Австралии, охватывая площадь 15 тыс. кв. км.



Поиск пропавшего рейса MH370 авиакомпании Malaysia Airlines, исчезнувшего в 2014 году, возобновился в Индийском океане у западного побережья Австралии, сообщает 9News. Американская компания Ocean Infinity заключила контракт с правительством Малайзии на проведение поисковых работ на площади около 15 тыс. кв. км, примерно в 1,5 тыс. км от Перта.

Новый этап поисков отличается меньшей территорией в сравнении с предыдущими операциями, которые охватывали до 200 тыс. кв. км. Это позволяет сделать поиск более целенаправленным и тщательным, что увеличивает шансы на обнаружение останков самолета.

Исчезнувший Boeing 777-200 направлялся из Куала-Лумпура в Пекин и пропал с экранов радаров спустя два часа после вылета в ночь на 8 марта 2014 года. На борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. В январе 2015 года власти Малайзии официально признали катастрофу и гибель всех пассажиров и экипажа, однако следов самолета до сих пор не найдено.

Как писала газета ВЗГЛЯД, рейс MH370, который исчез в марте 2014 года, мог исчерпать запасы топлива и начать падение в Индийский океан. Бывший премьер-министр Австралии Тони Эбботт рассказал, что изначально руководство Малайзии считало, что пилот совершил самоубийство, что привело к гибели сотен людей. Министр транспорта Малайзии Энтони Локе пообещал продолжить поиски исчезнувшего «Боинга» рейса MH370.