Воссозданы последние секунды полета исчезнувшего MH370

Рейс MH370, пропавший в марте 2014 года, мог исчерпать запасы топлива и начать «спиральное падение» в Индийский океан, предположили создатели документального фильма «Осушить океаны» National Geographic.

Авторы фильма создали реконструкцию последних моментов полета малазийского Boeing рейса MH370, который продолжал посылать сигналы спутнику после исчезновения с радаров, сообщает Sputnik International.

Эксперты предположили, что самолет отклонился от первоначального маршрута к югу и пролетел еще шесть часов.

По версии авторов фильма, из-за нехватки топлива у самолета сначала отказал правый двигатель. Автопилот выровнял самолет влево, но через несколько минут и второй двигатель вышел из строя. Автопилот отключился, и самолет начал «спиральное падение».

В августе министр транспорта Малайзии объявлял о решении создать внутренний комитет для оценки действий авиадиспетчеров, которые дежурили в международном аэропорту Куала-Лумпура (KLIA) в день пропажи рейса MH370.

В мае компания Ocean Infinity завершила операцию по поиску МН370, не достигнув результата.

Напомним, авиалайнер Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines с 227 пассажирами и 12 членами экипажа на борту пропал с экранов радаров в ночь на 8 марта 2014 года. Предполагалось, что самолет потерпел катастрофу в южной части Индийского океана. Позднее австралийские ученые предположили, что пропавший MH370 может находиться севернее зоны поисков.