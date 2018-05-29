Американская компания перестала искать пропавший МН370

Компания Ocean Infinity объявила о завершении операции по поиску малайзийского самолета, пропавшего в марте 2014 года, не достигнув результата.

«Ocean Infinity ... сегодня подтверждает, что проводимая операция по поиску обломков рейса MH370 авиакомпании Malaysian Airlines подходит к концу», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение компании.

По данным компании, за три месяца работ было изучено 112 тыс. кв. километров океанского дна, тогда как в начале операции планировалось изучить только 25 тыс. кв. километров.

«Мы с горечью сообщаем, что заканчиваем нашу операцию, не достигнув цели... Мы искренне надеемся на то, что сможем снова предложить наши услуги в поиске MH370 в будущем», – сказал глава организации Оливер Планкетт.

Ранее в мае эксперты предположили, что первый пилот пропавшего лайнера намеренно совершал действия, ставшие причиной крушения через час после взлета.

В 2018 году Малайзия возобновила поиски пропавшего в 2014 году Boeing, после того, как в январе 2017 года власти Австралии, Малайзии и Китая согласовали решение о приостановке поисков самолета.

Напомним, авиалайнер Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines с 227 пассажирами и 12 членами экипажа на борту пропал с экранов радаров в ночь на 8 марта 2014 года. Предполагалось, что самолет потерпел катастрофу в южной части Индийского океана. Позднее австралийские ученые предположили, что пропавший MH370 может находиться севернее зоны поисков.