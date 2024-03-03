Власти Малайзии пообещали продолжить поиски исчезнувшего в 2014 году «Боинга»

Tекст: Ольга Иванова

Он пообещал сделать все возможное, чтобы собрать доказательства, подписать новый контракт с американской компанией по исследованию морского дна Ocean Infinity для возобновления поисков как можно скорее, передает РИА «Новости».

Отмечается, что власти Малайзии ждут встречи с представителями Ocean Infinity, которых пригласили в Малайзию после истечения в 2018 году прошлого контракта по поиску обломков самолета.

В августе 2018 года министр транспорта Малайзии объявлял о решении создать внутренний комитет для оценки действий авиадиспетчеров, которые дежурили в международном аэропорту Куала-Лумпура (KLIA) в день пропажи рейса MH370.

В мае 2018 года компания Ocean Infinity завершила операцию по поиску МН370, не достигнув результата.

Напомним, авиалайнер Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines с 227 пассажирами и 12 членами экипажа на борту пропал с экранов радаров в ночь на 8 марта 2014 года. Предполагалось, что самолет потерпел катастрофу в южной части Индийского океана. Позднее австралийские ученые предположили, что пропавший MH370 может находиться севернее зоны поисков.