Украинский режим не похож на классический тоталитарный режим: тут нет НСДАП, эсэсовцев в красивых мундирах от «Хуго Босс», концлагерей и бесноватого фюрера (есть бесноватый клоун). Но это не должно сбивать с толку.6 комментариев
Власти Малайзии пообещали продолжить поиски исчезнувшего в 2014 году «Боинга»
Министр транспорта Малайзии Энтони Локе пообещал продолжить поиски исчезнувшего с радаров в 2014 году «Боинга», выполнявшего рейс MH370 Malaysia Airlines в Пекин, сообщает издание Malay Mail.
Он пообещал сделать все возможное, чтобы собрать доказательства, подписать новый контракт с американской компанией по исследованию морского дна Ocean Infinity для возобновления поисков как можно скорее, передает РИА «Новости».
Отмечается, что власти Малайзии ждут встречи с представителями Ocean Infinity, которых пригласили в Малайзию после истечения в 2018 году прошлого контракта по поиску обломков самолета.
В августе 2018 года министр транспорта Малайзии объявлял о решении создать внутренний комитет для оценки действий авиадиспетчеров, которые дежурили в международном аэропорту Куала-Лумпура (KLIA) в день пропажи рейса MH370.
В мае 2018 года компания Ocean Infinity завершила операцию по поиску МН370, не достигнув результата.
Напомним, авиалайнер Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines с 227 пассажирами и 12 членами экипажа на борту пропал с экранов радаров в ночь на 8 марта 2014 года. Предполагалось, что самолет потерпел катастрофу в южной части Индийского океана. Позднее австралийские ученые предположили, что пропавший MH370 может находиться севернее зоны поисков.