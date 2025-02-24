Китайский эксперт заявила о возможности смены режима на Украине из-за давления США

Tекст: Дмитрий Зубарев

Соединенные Штаты могут способствовать смене власти на Украине, если нынешний режим будет препятствовать урегулированию украинского кризиса, передает ТАСС со ссылкой на замдиректора отдела американистики Китайского института международных исследований Су Сяохуэй.

В интервью политолог отметила, что шквал критики со стороны президента США Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского отражает стремление американского лидера упростить проведение своей политики на международной арене.

Су Сяохуэй считает, что Вашингтон оказывает давление как на Киев, так и на Брюссель, поскольку в администрации Белого дома полагают, что ЕС и Украина не следуют политической линии США. Политолог подчеркнула, что американская политика направлена на перезагрузку отношений с Россией, и для достижения этой цели необходимо разрешить украинский кризис.

Несмотря на это, Су Сяохуэй отметила, что Евросоюз и Украина пытались повлиять на политику США, утверждая о необходимости координации с ними перед переговорами с Москвой. Однако это противоречит идеям Трампа, который считает, что Киев и Брюссель создают препятствия, вместо того чтобы содействовать достижению целей США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, конгрессвумен Маржори Тейлор Грин назвала президента Украины Зеленского «маленьким диктатором» в ходе своего выступления. Сообщалось, что США объявили о намерении пересмотреть отношения с Россией и Украиной. Также США решили отказаться от стопроцентного контроля фонда в сделке с Украиной.