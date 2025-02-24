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Китайский эксперт предсказала смену власти на Украине
Китайский эксперт заявила о возможности смены режима на Украине из-за давления США
Китайский политолог Су Сяохуэй предположила, что США могут инициировать смену режима на Украине, если нынешняя власть будет мешать урегулированию кризиса, учитывая комментарии Дональда Трампа о Зеленском.
Соединенные Штаты могут способствовать смене власти на Украине, если нынешний режим будет препятствовать урегулированию украинского кризиса, передает ТАСС со ссылкой на замдиректора отдела американистики Китайского института международных исследований Су Сяохуэй.
В интервью политолог отметила, что шквал критики со стороны президента США Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского отражает стремление американского лидера упростить проведение своей политики на международной арене.
Су Сяохуэй считает, что Вашингтон оказывает давление как на Киев, так и на Брюссель, поскольку в администрации Белого дома полагают, что ЕС и Украина не следуют политической линии США. Политолог подчеркнула, что американская политика направлена на перезагрузку отношений с Россией, и для достижения этой цели необходимо разрешить украинский кризис.
Несмотря на это, Су Сяохуэй отметила, что Евросоюз и Украина пытались повлиять на политику США, утверждая о необходимости координации с ними перед переговорами с Москвой. Однако это противоречит идеям Трампа, который считает, что Киев и Брюссель создают препятствия, вместо того чтобы содействовать достижению целей США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, конгрессвумен Маржори Тейлор Грин назвала президента Украины Зеленского «маленьким диктатором» в ходе своего выступления. Сообщалось, что США объявили о намерении пересмотреть отношения с Россией и Украиной. Также США решили отказаться от стопроцентного контроля фонда в сделке с Украиной.