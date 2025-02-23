FT: Проект сделки США с Украиной исключил условие о 100% контроле фонда

Tекст: Ольга Иванова

Условия о стопроцентном контроле США над будущим фондом были исключены из нового проекта соглашения с Украиной о полезных ископаемых, сообщает РИА «Новости». В первом варианте договора предусматривалось, что США будут поддерживать полный финансовый контроль, а Украина обязуется вносить 50% доходов от минеральных ресурсов до достижения 500 млрд долларов. Эти условия были названы украинскими чиновниками неприемлемыми и, согласно Financial Times, убраны из последующего проекта.

Украинские представители считают, что соглашение будет подписано, когда США предоставят гарантии безопасности. Один из украинских чиновников отметил, что текущий проект все еще требует от Украины выполнения множества обязательств, в то время как предложения американской стороны остаются слабыми.

Новый проект также включает в себя создание инвестиционного фонда восстановления, что остается в рамках обсуждений между двумя странами. Однако, детали о распределении финансового участия между сторонами продолжают обсуждаться, что создает сложности в достижении окончательного соглашения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский отказывается подписывать соглашение с США по добыче редкоземельных ресурсов на Украине. Президент США назвал Зеленского «диктатором без выборов» и предупредил, что он может потерять свою страну, Зеленский обвинил американского лидера в «жизни в дезинформационном пространстве». Вице-президент США Джей Ди Вэнс предостерег Зеленского от публичных нападок на главу американского государства.