Перезахоронение Неизвестного Солдата со всеми возможными воинскими почестями стало событием общенационального масштаба. 3 декабря 1967 года гроб на артиллерийском лафете доставили в Москву. По всей улице Горького стояли сотни тысяч москвичей. Многие плакали. Старики крестились. На Манежной площади гроб сняли с лафета…7 комментариев
На Украине назвали сделку с США по ресурсам «прекрасной возможностью»
Советник министра обороны Украины Кубраков назвал переговоры с США о ресурсах важной стратегической возможностью
Советник министра обороны Украины Александр Кубраков назвал потенциальную сделку с США по природным ресурсам отличным шансом для Киева обрести стратегического партнера, подчеркнув важность крупных инвестиций в разработку.
Кубраков, ранее занимавший должность вице-премьера по восстановлению, в интервью японскому телеканалу NHK заявил, что потенциальная сделка с Соединенными Штатами по природным ресурсам представляет собой «прекрасную возможность» для Украины обрести стратегического партнера, передает РИА «Новости».
Он отметил, что разработка ресурсов требует крупных инвестиций, и переговоры с США открывают перед Украиной перспективу укрепления двусторонних отношений, в том числе в сфере безопасности. Он выразил надежду на то, что участие американской стороны в разработке украинских ресурсов станет стимулом для прогресса в различных областях сотрудничества между двумя странами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американцы ожидали, что Зеленский мог бы подписать соглашение в ходе своего визита на Мюнхенскую конференцию по безопасности, но этого не произошло. По данным The New York Times, новая версия соглашения по минералам и полезным ископаемым от США требует от Украины отдать половину доходов от добычи полезных ископаемых и инфраструктуры без гарантий безопасности. Украинские СМИ пишут, что Украина предложила Вашингтону сократить размер обсуждаемого фонда по полезным ископаемым до 100 млрд долларов, что в пять раз меньше суммы, на которую рассчитывают США.