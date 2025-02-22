События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и, скорее, проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Беньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.2 комментария
Серийной убийце Жуковой начислили долг 96 рублей после смерти
Серийной убийце Жуковой начислили долг 96 рублей после смерти за коммунальные услуги
Хабаровской пенсионерке Софье Жуковой спустя четыре года после смерти начислили долг в 96 рублей за газ, тепло и электроэнергию, следует из данных судебных приставов и судебных документов.
На имя Софьи Жуковой, признанной старейшей в мире серийной убийцей, спустя четыре года после ее смерти был выписан судебный приказ о задолженности на сумму 96 рублей за коммунальные услуги, включая газ, тепло и электроэнергию, передает РИА «Новости».
Жукова, которой в момент совершения первого преступления в 2005 году было 66 лет, обвинялась в убийстве восьмилетней девочки, которая жила с ней в одном подъезде. Позже, в 2013 году, она убила и расчленила свою знакомую, выбросив останки.
В январе 2019 года в Хабаровске обнаружили останки дворника. Следствие обвинило Жукову, которой на тот момент было 80 лет, в убийстве и расчленении погибшего.