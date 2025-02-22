Серийной убийце Жуковой начислили долг 96 рублей после смерти за коммунальные услуги

Tекст: Александра Юдина

На имя Софьи Жуковой, признанной старейшей в мире серийной убийцей, спустя четыре года после ее смерти был выписан судебный приказ о задолженности на сумму 96 рублей за коммунальные услуги, включая газ, тепло и электроэнергию, передает РИА «Новости».

Жукова, которой в момент совершения первого преступления в 2005 году было 66 лет, обвинялась в убийстве восьмилетней девочки, которая жила с ней в одном подъезде. Позже, в 2013 году, она убила и расчленила свою знакомую, выбросив останки.

В январе 2019 года в Хабаровске обнаружили останки дворника. Следствие обвинило Жукову, которой на тот момент было 80 лет, в убийстве и расчленении погибшего.