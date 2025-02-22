События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и, скорее, проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Беньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.2 комментария
Суд арестовал советника губернатора Ростовской области Гончарова
Суд арестовал советника губернатора Ростовской области Гончарова на два месяца
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова по делу о превышении полномочий.
Гончаров заключен под стражу на два месяца, передает ТАСС. Адвокат Гончарова заявил журналистам, что его подзащитный не признает вину в превышении полномочий.
Виктор Гончаров занимал различные должности в правительстве Ростовской области с 2010 года. В 2017 году он стал первым заместителем губернатора региона. В августе 2023 года Гончаров покинул должность, чтобы занять пост советника губернатора.
Напомним, в Ростове-на-Дону силовики задержали советника губернатора Виктора Гончарова по уголовному делу о превышении должностных полномочий. Ранее в Ростовской области задержали заместителя губернатора и министра сельского хозяйства Константина Рачаловского. Против Рачаловского возбудили уголовное дело за превышение полномочий с ущербом почти в 156 млн рублей.