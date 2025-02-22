Суд арестовал советника губернатора Ростовской области Гончарова на два месяца

Tекст: Валерия Городецкая

Гончаров заключен под стражу на два месяца, передает ТАСС. Адвокат Гончарова заявил журналистам, что его подзащитный не признает вину в превышении полномочий.

Виктор Гончаров занимал различные должности в правительстве Ростовской области с 2010 года. В 2017 году он стал первым заместителем губернатора региона. В августе 2023 года Гончаров покинул должность, чтобы занять пост советника губернатора.

Напомним, в Ростове-на-Дону силовики задержали советника губернатора Виктора Гончарова по уголовному делу о превышении должностных полномочий. Ранее в Ростовской области задержали заместителя губернатора и министра сельского хозяйства Константина Рачаловского. Против Рачаловского возбудили уголовное дело за превышение полномочий с ущербом почти в 156 млн рублей.