Российские хоккеисты выиграли турнир на льду Амура

Российские хоккеисты победили на турнире в рамках фестиваля спорта на реке Амур

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские хоккеисты стали победителями турнира на льду Амура, который прошел в рамках Международного российско-китайского фестиваля зимних видов спорта, сообщает ТАСС. Турнир проходил на пограничной реке Амур, разделяющей города Благовещенск и Хэйхэ. Российские команды выиграли в категориях взрослых и юношеских участников, тогда как детские команды сыграли вничью.

В первый день фестиваля олимпийская чемпионка Алина Загитова провела мастер-классы для юных спортсменок. На набережной Благовещенска зрители могли прокатиться на собачьих упряжках и поучаствовать в снежных боях. Также были организованы фудкорт и выставка автомобилей, а ремесленники представили свои изделия на ярмарке.

На ледовой автомобильной трассе Амура прошли показательные выступления пилотов команд «КАМАЗ-мастер» и Ural Motor Sport. Финальные заезды состоятся 23 февраля, что добавит зрелищности фестивалю.

Ранее фигуристка Алина Загитова исполнила показательный номер на льду реки Амур на открытии Международного российско-китайского фестиваля зимних видов спорта в Благовещенске, который стартовал в субботу.



