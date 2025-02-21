В Национальном центре «Россия» прошла встреча Молодежного совета Минкультуры

Участниками мероприятия стали государственные служащие, молодые специалисты учреждений, подведомственных Минкультуры, арт-кластера «Таврида», общероссийского движения добровольцев в сфере культуры «Волонтеры культуры», общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых», Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «ВОИН», а также представители творческих вузов России, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

«Молодежный совет Минкультуры обновился, на данный момент в нем состоит 46 человек из 15 регионов России. Совет ставит перед собой амбициозные цели на 2025 год, направленные на популяризацию отрасли и работы в сфере культуры. Одна из них – активное вовлечение молодежи в процесс принятия решений. Мы будем работать над тем, чтобы голос молодежи был услышан на всех уровнях, начиная от местных инициатив и заканчивая федеральными программами. В перспективе мы планируем, что Молодежные советы появятся на базе региональных профильных Министерств всех 89 регионов России, а также в 80 подведомственных организациях Минкультуры», – отметила министр культуры Ольга Любимова.

В рамках образовательной программы участники рассмотрели роль Молодежного совета в сфере культуры, узнали о возможностях арт-кластера «Таврида», а также выработали механизмы взаимодействия с государственными структурами в регионах. Мероприятие позволило обменяться опытом и наладить тесное сотрудничество между молодыми деятелями культуры из разных уголков России.

«Сфера культуры в последнее время заметно омолодилась, причем как среди творцов, так и среди управленцев. Наш Молодежный совет сформирован из представителей различных направлений отрасли, и в этом большой плюс. Повлиять разом на всю сферу сложно, а вот выявить общие «боли» из первых уст от непосредственных участников творческих процессов, и затем сформулировать предложения для руководства – это в наших силах. Начало положено, уже определен вектор, которому будет следовать Молодежный совет, сформированы рабочие группы, и, что важно, на старте нашей работы состоялась встреча с главой федерального Министерства Ольгой Любимовой», – отмечает артист, резидент арт-кластера «Таврида», лидер Творческого молодежного сообщества современной музыки, член Молодежного совета Министерства культуры Владимир Бабенко.

Во второй день программы прошла встреча льги Любимовой с молодыми деятелями культуры. Участники обсудили возможности для молодых деятелей культуры в России, взаимодействие Минкультуры и Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере культуры «Волонтеры культуры», а также реализацию проекта «Коллекция музеев России» на территории арт-кластера «Таврида».

По итогам встречи члены Молодежного совета вынесли предложение по созданию ежегодного доклада для Минкультуры о том, как молодежь видит положение дел в отрасли, а также о работе с детьми и молодежью в сфере культуры. Глава ведомства отметила, что доклад Молодежного совета является важным инструментом для систематизации усилий по развитию культуры среди молодежи и укрепления ее позиции в культурной жизни страны.

В его основу войдут вопросы, посвященные решению кадровых проблем в сфере культуры, информационной работе и качеству медиаконтента в творческих индустриях, мерам системной поддержки молодежных инициатив, а также духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи.