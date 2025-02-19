  • Новость часаЗеленский резко ответил на слова Трампа о выборах на Украине и низком рейтинге
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Прибалтика захлебывается плачем обездоленных «грантоедов»
    Скачко: Трамп дал сигнал, что политические дни Зеленского сочтены
    Канада призвала Европу объединиться против Трампа
    Набиуллина заявила о внедрении «спецкнопки» для жалоб на мошенников
    Лавров отметил понимание Трампом российской позиции по Украине и НАТО
    ЕС ввел запрет на вещание восьми российских СМИ
    В Тбилиси дали оценку вероятному будущему послу США в России
    Зеленский не принял американское предложение по ископаемым
    Названы сроки возвращения американских компаний в Россию
    Мнения
    Андрей Медведев Андрей Медведев Подвиг русского солдата сделал возможными переговоры в Эр-Рияде

    С одной стороны, мы больше устали от трудной нашей ситуации, с другой – как ни парадоксально – мы куда больше внутренне готовы держаться, сколько надо. Лишь бы победить, чтобы на потом не оставлять это вот всё. Чтобы сейчас додушить.

    8 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Как работают фейки «от противного»

    Нужно соблюдать сетевую гигиену и вбить в свою разумную голову, что интернет и вообще современное информационное пространство – предельно «нечистое» место. Любой продукт отсюда требует обязательной санитарной обработки даже больше, чем купленные на рынке огурцы.

    12 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов У русской истории стоит поучиться терпению

    Чтобы приблизиться к реальности в оценке нашей грядущей победы, нужно исходить не из благих фантазий, а из тех целей, которые ставит перед собой государство, и из тех средств, которыми оно располагает.

    20 комментариев
    19 февраля 2025, 14:55 • Новости дня

    Лавров: Россия не будет ни за кем бегать для восстановления отношений с Западом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Сергей Лавров отметил, что Москва не собирается «ни за кем бегать», чтобы восстановить отношения с Западом, подчеркнув, что страна идет своим путем и не зависит от капризов западных государств.

    Лавров подчеркнул, что Россия не совершала действий, которые привели бы к разрушению отношений с западными странами, включая Европу, передает ТАСС.

    «Мы не будем ни за кем бегать», – отметил глава МИД России.

    Лавров добавил, что Россия сосредоточена на решении собственных задач вместе с парламентом и народом. Он подчеркнул, что страна завершит специальную военную операцию на своих условиях и будет развивать экономику и систему так, чтобы не зависеть от западных партнеров. «Мы идем своим путем», – заявил министр.

    Ранее временный поверенный в делах России в США Александр Ким заявил, что Россия готова к конструктивным отношениям со всеми странами.

    18 февраля 2025, 19:04 • Новости дня
    Путин поручил выплачивать 65 тыс. рублей в месяц потерявшим имущество курянам

    Путин поручил выплачивать 65 тыс. рублей в месяц потерявшим имущество жителям Курской области

    Путин поручил выплачивать 65 тыс. рублей в месяц потерявшим имущество курянам
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить выплаты жителям Курской области, лишившимся имущества, в размере 65 тыс. рублей каждый месяц, пока область не будет полностью освобождена от украинских захватчиков.

    Об этом лидер страны объявил на совещании с правительством, передает ТАСС. Президент подчеркнул, что необходимо изыскать средства из федерального бюджета для поддержки граждан, пострадавших в результате конфликта.

    «На период до полного освобождения территории Курской области от украинских формирований всем жителям региона, утратившим имущество, будем выплачивать по 65 тыс. рублей ежемесячно. Прошу такие средства из федерального бюджета изыскать и обеспечить необходимые выплаты», – сказал Путин.

    Стоит отметить, что изначально в ходе совещания глава Минфина Антон Силуанов предложил для жителей приграничных районов области дополнительную ежемесячную выплату в размере не менее одного минимального размера оплаты труда – сегодня этот минимальный размер составляет 22 тыс. 440 рублей. Однако Владимир Путин задал врио губернатора области Александру Хинштейну вопрос, каков сейчас размер средней заработной платы в Курской области. Хинштейн ответил, что 64 тыс. рублей.

    «И мне кажется, что сумма в 22 тысячи не отражает реальную потребность людей», – заявил врио главы региона. Тогда Путин внес предложение повысить выплату до 65 тыс. рублей в месяц.

    Силуанов уточнил, что сейчас многие потерявшие имущество жители области получают пенсии, соцвыплаты, зарплаты и иной доход. Он спросил у президента, должны ли учитываться эти деньги при назначении выплаты в 65 тыс. рублей. 

    «Нет, мы не будем доплачивать до 65 тысяч, если человек уже что-то зарабатывает или получает», – ответил Путин.

    «Давайте всем 112 620 жителям Курской области будем выплачивать ежемесячно до полного освобождения территории от этих бандформирований по 65 тысяч рублей дополнительно к тому, что сейчас люди получают. Это даст возможность тем, кто собирается обустраивать новое жилище, начать какие-то ремонты, приобретать какое-то дополнительное имущество. Да, эта мера, это решение неординарное. Ничего подобного раньше мы не делали, но и люди никогда в такое положение раньше не попадали. Нужно помочь», – сказал президент.

    Коментарии (9)
    18 февраля 2025, 19:36 • Новости дня
    Путин сообщил об ущербе иностранным компаниям из-за атаки ВСУ на станцию КТК

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поступавшая по атакованному Киевом трубопроводу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) нефть принадлежит иностранным компаниям, которые сейчас участвуют в оценке ущерба и возможности восстановления объекта, сообщил президент России Владимир Путин.

    По словам Путина, нефть, перекачивавшаяся по этому трубопроводу, принадлежит иностранным акционерам, поскольку КТК является международной организацией, передает ТАСС.

    «Это же не российская организация, это международная организация. И нефть, насколько я понимаю, по договорам о разделении продукции, по сути, принадлежит этим иностранным акционерам», – заявил президент России на совещании с правительством.

    Он также отметил, что представители иностранных компаний активно участвуют в оценке ущерба, нанесенного атакой, а также оценивают сроки и возможности полного восстановления объекта.

    Кроме того, Путин заявил, что несмотря на санкции, акционерам стоит организовать поставку необходимого оборудования, поскольку это в их собственных интересах. Глава государства подчеркнул, что акционеры сами заинтересованы в восстановлении работы объекта и смогут помочь себе, если обеспечат ремонт трубопровода.

    Ранее замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев сравнил атаку ВСУ на станцию «Кропоткинская» с действием бешеного животного, отметив, что это удар по международному активу.

    Следственный комитет России завел уголовное дело против украинских военных по факту атаки беспилотниками на гражданский объект Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

    Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что после атаки украинских дронов на нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Кропоткинская» прокачка нефти по системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) снизилась на 30-40%.

    Коментарии (13)
    18 февраля 2025, 14:06 • Видео
    Россия нашла подход к новым властям Сирии

    Пока все отвлеклись на переговоры между Россией и США, запущенные после трехлетней заморозки, параллельно идут другие переговоры – тоже с участием России и тоже крайне важные для нее. Речь о новых властях Сирии и судьбе российских военных баз там. На Западе без удовольствия признают: Россия близка к успеху.

    Коментарии (2)
    18 февраля 2025, 17:05 • Новости дня
    Лавров назвал фейком сообщение о трехступенчатом плане по Украине
    Лавров назвал фейком сообщение о трехступенчатом плане по Украине
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров опроверг информацию о том, что Россия и США выдвинули новый трехступенчатый план для мирного урегулирования конфликта на Украине.

    Лавров назвал фейком появившуюся в СМИ информацию о плане из трех пунктов по Украине, передает ТАСС.

    Министр пояснил, что не видел каких-либо сообщений о таком плане. Для прояснения ситуации он обратился к секретарю Марко Рубио и помощнику президента по национальной безопасности Майку Уолтцу. На его запрос американские представители ответили, что информация о плане является фейковой.

    Ранее репортер телеканала Fox News Джеки Хайнрич заявила, что Россия и США якобы выдвинули новый трехступенчатый план для мирного урегулирования конфликта на Украине.

    Напомним, в Эр-Рияде завершились переговоры между Россией и США, которые длились 4,5 часа и проходили в одном из дворцов королевской семьи.

    Коментарии (6)
    19 февраля 2025, 13:08 • Новости дня
    Лева из «Би-2» заявил о готовности купить HIMARS для ВСУ при наличии средств
    Лева из «Би-2» заявил о готовности купить HIMARS для ВСУ при наличии средств
    @ Павел Кашаев/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Лидер группы «Би-2» Лева (Егор Бортник, признан иноагентом) заявил пранкерам Вовану (Владимиру Кузнецову) и Лексусу (Алексею Столярову), что купил бы HIMARS для ВСУ, если бы имел большие деньги.

    В разговоре с пранкерами музыкант заявил, что если бы у него были значительные финансовые средства, он купил бы партию снарядов для системы HIMARS для ВСУ, передает «Рен-ТВ».

    Также Бортник признал, что ежемесячно отправляет 5 тыс. евро в поддержку киевского режима. Он сообщил, что ранее приобрел две скорые помощи и один большой автобус для нужд Украины.

    Кроме того, Бортник отметил, что несмотря на регулярную финансовую помощь, его собственный уровень жизни остается скромным. Он подсчитал, что общая сумма его вложений в помощь украинским боевикам составила около 100 тыс. евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Замоскворецкий суд Москвы доказал участие Макаревича в политической деятельности в пользу Украины. Весной 2024 года в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом музыкант, считавший, что общается с Владимиром Зеленским, выразил желание выступить в Киеве «в первый же день победы Украины».

    Коментарии (12)
    19 февраля 2025, 10:15 • Новости дня
    Захарова призвала Западную Европу покаяться в реинкарнации нацизма
    Захарова призвала Западную Европу покаяться в реинкарнации нацизма
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова заявила о необходимости признания Западной Европой своей вины в поддержке неонацизма и пересмотре итогов Нюрнбергского процесса.

    По ее словам, Западной Европе необходимо признать свои ошибки и покаяться за «реинкарнацию нацизма», передает радио Sputnik.

    Захарова указала на то, что Европа должна осознать, что оказалась в тупике, поддерживая неонацистов и поставляя оружие экстремистам.

    Она отметила, что Запад способствует распространению неонацизма как напрямую, финансируя соответствующие движения, так и косвенно, ставя под сомнение результаты Нюрнбергского процесса.

    Захарова также добавила, что политическая поддержка, оказанная Западом экстремистам, подрывает основные принципы демократии и прав человека.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Западу не удастся избежать ответственности за поддержку нацистского режима на Украине под защитой ядерного зонтика.

    Коментарии (7)
    19 февраля 2025, 11:39 • Новости дня
    Послы ЕС одобрили 16-й пакет санкций против России

    Tекст: Александра Юдина

    Постоянные представители стран Евросоюза согласовали новый, 16-й пакет санкций против России, который стал ответом на продолжающийся конфликт на Украине, сообщил источник в Совете ЕС.

    Новый санкционный пакет был утвержден постоянными представителями 27 стран Евросоюза, передает ТАСС.

    Дипломат, пожелавший остаться анонимным, подтвердил, что санкции были согласованы в течение утреннего заседания. Однако подробности о содержании и конкретных мерах нового пакета санкций пока не раскрываются.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что санкции Евросоюза против России должны быть отменены, так как за три года экономика страны потеряла 19 млрд евро.

    Премьер Британии Кир Стармер призвал к санкционному давлению на Москву с целью «сокрушить военную машину» России, а госсекретарь США Марко Рубио и глава дипломатии ЕС Кая Каллас согласовали усиление давления на Россию ради «справедливого мира» на Украине.

    Коментарии (5)
    18 февраля 2025, 17:20 • Новости дня
    Лавров заявил о недопустимости присутствия войск НАТО на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о недопустимости появления на Украине войск из стран Североатлантического альянса.

    Об этом министр заявил на пресс-конференции после переговоров с американской делегацией в Эр-Рияде, передает РИА «Новости».

    Лавров отметил, что присутствие воинских подразделений под флагами НАТО, Евросоюза или национальными флагами стран НАТО недопустимо для России. «Появление войск вооруженных сил из тех же стран НАТО, но под чужим флагом, под флагом Евросоюза или под национальными флагами, ничего в этом плане не меняет. Это нам, конечно же, неприемлемо», – подчеркнул он.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал неуместными дебаты о развертывании войск Запада на Украине.

    МИД Франции заявил об отсутствии планов размещения европейских войск на Украине. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо категорически исключил возможность членства Украины в НАТО и участие словацких военных в операциях на ее территории, а польский премьер-министр Дональд Туск подчеркнул, что Польша не будет отправлять войска на Украину в рамках миротворческой миссии.

    Коментарии (4)
    19 февраля 2025, 14:08 • Новости дня
    Лавров отметил понимание Трампом российской позиции по Украине и НАТО
    Лавров отметил понимание Трампом российской позиции по Украине и НАТО
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что президент США первым из западных лидеров назвал втягивание Украины в НАТО одной из причин кризиса, что свидетельствует о его понимании российской позиции.

    Лавров отметил, что президент США стал первым западным лидером, открыто заявившим о «нахрапистой линии» втягивания Украины в НАТО как одной из первопричин украинского кризиса, передает ТАСС. Он подчеркнул, что американский лидер не только выразил подобное мнение, но и несколько раз повторил его.

    По словам Лаврова, это заявление президента США является сигналом, что он понимает позицию России, когда президент Владимир Путин в телефонном разговоре подчеркнул важность устранения первопричин конфликта для достижения долгосрочного мира. Министр также указал на необходимость долгосрочного устойчивого мира, а не очередного перемирия, которое может быть использовано для перевооружения Украины.

    Ранее Лавров заявил о недопустимости появления на Украине войск из стран Североатлантического альянса, а официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге сообщила, что Россия считает членство Украины в НАТО неприемлемым.

    Коментарии (3)
    19 февраля 2025, 07:18 • Новости дня
    Макрон заявил о необходимости переговоров для разрешения конфликта на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Франции Эммануэль Макрон выразил уверенность, что мир на Украине возможен «только через переговоры» после разговора с президентом Бразилии Лулой да Силвой.

    Макрон заявил о необходимости мирных переговоров между Украиной и Россией для разрешения конфликта на Украине, передает Ura.ru.

    то заявление он сделал в своих соцсетях, подчеркнув, что только через диалог можно достичь устойчивого мира в регионе.

     Это мнение было озвучено после переговоров с президентом Бразилии Лулой да Силвой, который также поддержал идею мирных решений.

    Ранее Макрон заявил, что готов провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, если это будет способствовать урегулированию украинского конфликта.

    Напомним, на прошлой неделе состоялись телефонные переговоры России и США на высшем уровне. Во вторник в Эр-Рияде прошли первые за три года переговоры высокопоставленных делегаций России и США. Переговоры России и США вызвали бурную негативную реакцию в Европе. Макрон созвал саммит европейских лидеров в попытке выработать ответ на давление со стороны Вашингтона.

    Путин и Макрон в последний раз говорили друг с другом в сентябре 2022 года.

    Коментарии (0)
    19 февраля 2025, 14:47 • Новости дня
    Лавров: Москва обеспокоена всплеском неонацизма на Украине, в ЕС и Канаде

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия намерена усилить международные усилия по борьбе с неонацизмом и дискриминацией, особенно на Украине, в странах ЕС и Канаде, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров в своем заявлении на правительственном часе в Госдуме подчеркнул необходимость объединения международных усилий против неонацизма, русофобии и других форм расовой и религиозной нетерпимости, передает ТАСС.

    Особое беспокойство вызывают случаи этих явлений на Украине, в странах Прибалтики, а также в Канаде, где находятся украинские националисты, сбежавшие от правосудия в 1940-е годы, отметил он.

    Лавров подчеркнул, что Россия будет активно работать с международными партнерами, чтобы противостоять попыткам Запада влиять на международную повестку, особенно касающуюся Украины. Важную роль в этом процессе играет Группа двадцати (G20), где Россия совместно с партнерами по БРИКС и другими странами глобального Юга успешно противостоит дискриминационным решениям в области экономики, финансов, торговли и климата.

    Министр упомянул, что ближайшие заседания министров иностранных дел G20 состоятся в Йоханнесбурге. Он отметил, что Россия и ее союзники в этой группе пресекают попытки Запада навязать свои решения и украинизировать повестку дня, что может негативно сказаться на международных отношениях и сотрудничестве.

    Ранее спикер МИД Мария Захарова заявила о необходимости признания Западной Европой своей вины в поддержке неонацизма и пересмотре итогов Нюрнбергского процесса.

    Коментарии (0)
    19 февраля 2025, 09:21 • Новости дня
    В Казахстане сообщили о завершении отчета по крушению AZAL к декабрю 2025 года

    Tекст: Александра Юдина

    Власти Казахстана обязаны завершить отчет о причинах крушения самолета AZAL до декабря 2025 года, сообщил вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев.

    По его словам, власти Казахстана обязаны завершить окончательный отчет о причинах крушения пассажирского самолета компании Azerbaijan Airlines до декабря 2025 года, передает ТАСС.

    Ластаев подчеркнул, что это требование соответствует стандартам Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

    Он также отметил, что, согласно стандартам и рекомендуемой практике ИКАО, расследование инцидента должно длиться один год. Поэтому власти намерены завершить финальный отчет до декабря текущего года. Отчет будет содержать детальный анализ причин и обстоятельств произошедшего.

    Министерство транспорта Казахстана опубликовало предварительный отчет о расследовании причин крушения самолета Azerbaijan Airlines около аэропорта Актау, в котором указывалось на обнаружение ряда «посторонних металлических объектов».

    В Росавиации сообщили, что не получили возможности идентифицировать обнаруженные на борту потерпевшего крушение самолета AZAL посторонние предметы. Также в Росавиации заявили, что отчет Минтранса Казахстана подтвердил, что экипаж AZAL сам выбрал Актау для посадки, игнорируя предложения диспетчеров.

    Коментарии (0)
    19 февраля 2025, 15:07 • Новости дня
    СВР сообщила о планах Киева совершить теракты против дипмиссий России в Европе

    Tекст: Александра Юдина

    Служба внешней разведки России обвинила киевские власти в планировании терактов против российских диппредставительств в Европе, включая Германию, страны Балтии и Скандинавии.

    СВР предупредила о возможных террористических актах, которые киевские власти могут предпринять против дипломатических представительств России в Европе, передает ТАСС.

    По данным СВР, Украина рассматривает такой шаг для срыва переговоров с Москвой, если они потребуют от Киева значительных уступок. В пресс-бюро СВР подчеркнули, что вероятность атак наиболее высока в Германии, странах Балтии и Скандинавии.

    В Европе, по информации СВР, с тревогой отмечают нежелание Украины идти на компромиссы и рассматриваются различные варианты, включая экстремальные меры.

    Также СВР указала, что в европейских столицах не имеется ни намека на осуждение планируемых действий Киева. Вместо этого европейские политики делают циничные выводы о необходимости повышения бдительности для предотвращения подрыва урегулирования украинского кризиса, от которого устала Европа.

    Ранее Службе внешней разведки России заявили, что европейские столицы выразили беспокойство по поводу отказа Украины идти на компромисс с Россией ради урегулирования конфликта.

    Коментарии (0)
    19 февраля 2025, 14:24 • Новости дня
    Лавров заявил о способности России развивать Арктику самостоятельно

    Tекст: Александра Юдина

    Россия способна самостоятельно развивать свои территории в Арктике, отметил глава МИД Сергей Лавров, подчеркнув, что партнеры по Арктическому совету вынуждены возобновить сотрудничество с Россией.

    По его словам, Россия способна развивать свои территории в Арктическом регионе самостоятельно, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что Россию невозможно исключить из Арктического совета, заверив, что Россия не намерена ущемлять интересы других стран в Арктике, но и не планирует уступать свои права.

    Кроме того, министр отметил, что у партнеров России по Арктическому совету нет альтернатив, кроме как вернуться к нормальному сотрудничеству.

    Он объяснил, что Россия имеет сильные позиции благодаря существующим договорам с соседями, и подчеркнул, что эти отношения регулируются на международном уровне.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявлял, что в Эр-Рияде состоялось обсуждение между Россией и США о возможных совместных энергетических проектах в Арктике.

    Коментарии (0)
    19 февраля 2025, 14:53 • Новости дня
    Лавров: Сирия осознает стратегический характер отношений с Россией

    Tекст: Александра Юдина

    Новое руководство в Сирии подтверждает важность стратегических отношений с Россией, и на следующей неделе запланированы встречи на высоком уровне между двумя странами для укрепления двусторонних связей, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    По его словам, новое сирийское руководство понимает исторически сложившийся стратегический характер отношений с Россией, передает ТАСС.

    Министр отметил, что сирийские лидеры публично подтверждают необходимость уважения этого стратегического партнерства.

    Лавров также прокомментировал итоги визита российской делегации в Сирию, состоявшегося в конце января. По его словам, результаты поездки, которую возглавлял спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов, были весьма позитивными.

    Также Лавров сообщил, что на следующей неделе запланированы встречи на высоком уровне между Россией и Сирией. Министр подчеркнул, что после этих контактов будут предоставлены дополнительные подробности.

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, что переговоры России с новыми властями Сирии проходят успешно, а стороны близки к реализации своих интересов.

    Коментарии (3)
    19 февраля 2025, 14:51 • Новости дня
    Лавров призвал «разгрести» наследие администрации Байдена для диалога с США
    Лавров призвал «разгрести» наследие администрации Байдена для диалога с США
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москве и Вашингтону необходимо преодолеть последствия политики администрации экс-президента США Джо Байдена для восстановления сотрудничества.

    Лавров, выступая на правительственном часе в Государственной думе, заявил, что Москве и Вашингтону необходимо справиться с наследием администрации экс-президента США Джо Байдена, которая разрушала основы долгосрочного сотрудничества между странами, передает ТАСС.

    «Пока надо "разгрести" наследие администрации Байдена, который делал все, чтобы разрушить даже первые признаки, фундамент долгосрочного партнерства между нашими странами», – подчеркнул Лавров.

    По его словам, могут быть созданы условия для переговоров по вопросам безопасности и стратегической стабильности между Россией и США. Он отметил, что национальные интересы двух стран никогда не будут полностью совпадать, однако в тех случаях, когда стороны находят общие точки соприкосновения, они должны извлекать из этого максимальную взаимную выгоду. «Национально интересы никогда не совпадут полностью, по большей части они расходятся по отдельным направлениям, важным для каждой страны, но там, где они совпадают, надо делать все, чтобы извлечь из этого максимум взаимной выгоды», – заявил Лавров.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что переговорный процесс с США в Эр-Рияде дал хороший импульс, однако для достижения результатов потребуется большая работа. Он также подчеркнул, что для улучшения отношений между Россией и США потребуется реанимация, после чего их ожидает реставрация, чтобы восстановить прежний уровень сотрудничества.

    Коментарии (0)
    Главное
    Лавров назвал Зеленского «жалкой личностью»
    Россия намерена усилить борьбу с неонацизмом на Украине, в ЕС и Канаде
    Рар: Планы Макрона создать «антитрамповский интернационал» рушатся
    Польша предостерегла соседей России от ввода войск на Украину
    Китай стал лидером в производстве роботов-гуманоидов
    Минцифры запланировало запретить рекламные обзвоны в России
    Лева из «Би-2» пожаловался Вовану и Лексусу на нехватку денег на HIMARS для ВСУ

    Украина ударила по Казахстану и США

    Атака украинских беспилотников по российской насосной станции в Краснодарском крае может принести пользу России и даже помочь снять некоторые санкции. Украина расписалась в своей недальновидной политике. Своим ударом Киев сократил на треть прокачку не российской, а казахстанской нефти. И пострадали от этого международные акционеры трубопровода, в том числе американская компания Chevron. Подробности

    Перейти в раздел

    Москва и Вашингтон прощупали друг друга в Эр-Рияде

    Первые после начала СВО переговоры делегаций России и США завершились. Стороны договорились о продолжении контактов и нормализации работы дипведомств. В целом за 4,5 часа был обсужден широкий спектр тем: экономическое сотрудничество, взаимодействие в энергетике и космосе, урегулирование конфликта на Украине. Как будет развиваться диалог Москвы и Вашингтона в дальнейшем и почему у российской стороны более сдержанные ожидания от его итогов? Подробности

    Перейти в раздел

    Иран открывает эру бюджетных авианосцев

    Иран ввел в строй первый авианосец, на борту которого находятся исключительно беспилотники. Корабль, переделанный из контейнеровоза, обладает солидным запасом хода и годовой автономностью. По мнению экспертов, необычный авианосец имеет как очевидные достоинства, так и весомые недостатки. Нужны ли такие корабли России? Подробности

    Перейти в раздел

    Прибалтика захлебывается плачем обездоленных «грантоедов»

    Приостановка деятельности одиозного агентства USAID, осуществленная новой администрацией США, больно ударила по прибалтийским русофобам. Точнее, по тем из них, кто говорил и писал на русском языке, но при этом ненавидел Россию и соотечественников как минимум за деньги. Подробности

    Перейти в раздел

    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Россия нашла подход к новым властям Сирии

      Пока все отвлеклись на переговоры между Россией и США, запущенные после трехлетней заморозки, параллельно идут другие переговоры – тоже с участием России и тоже крайне важные для нее. Речь о новых властях Сирии и судьбе российских военных баз там. На Западе без удовольствия признают: Россия близка к успеху.

    • У Зеленского осталось три варианта действий

      Саудовская Аравия приняла у себя первый раунд переговоров между Россией и США. Речь на них будет идти в основном об Украине. Владимир Зеленский уже заявил, что этих переговоров «не признает» и участвовать в них не будет, но несмотря на это, готовится прилететь к саудитам в среду. У него теперь только три варианта действий.

    • Олаф Шольц уходит из политики

      За неделю до парламентских выборов в Германии действующий канцлер Олаф Шольц заявил, что уйдет из политики. Правда, только в том случае, если ему не удастся сохранить пост канцлера. Какой на самом деле будет новая немецкая власть?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............