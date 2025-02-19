С одной стороны, мы больше устали от трудной нашей ситуации, с другой – как ни парадоксально – мы куда больше внутренне готовы держаться, сколько надо. Лишь бы победить, чтобы на потом не оставлять это вот всё. Чтобы сейчас додушить.8 комментариев
Лавров: Россия не будет ни за кем бегать для восстановления отношений с Западом
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что Москва не собирается «ни за кем бегать», чтобы восстановить отношения с Западом, подчеркнув, что страна идет своим путем и не зависит от капризов западных государств.
Лавров подчеркнул, что Россия не совершала действий, которые привели бы к разрушению отношений с западными странами, включая Европу, передает ТАСС.
«Мы не будем ни за кем бегать», – отметил глава МИД России.
Лавров добавил, что Россия сосредоточена на решении собственных задач вместе с парламентом и народом. Он подчеркнул, что страна завершит специальную военную операцию на своих условиях и будет развивать экономику и систему так, чтобы не зависеть от западных партнеров. «Мы идем своим путем», – заявил министр.
Ранее временный поверенный в делах России в США Александр Ким заявил, что Россия готова к конструктивным отношениям со всеми странами.