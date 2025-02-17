Приставы на 45 дней закрыли пекарню после попытки посетителя отравить знакомого ртутью

Tекст: Мария Иванова

Судебные приставы-исполнители временно закрыли кафе-пекарню на Симферопольском бульваре, где произошло громкое происшествие с попыткой отравления. Данная мера была принята в результате решения суда, который постановил приостановить работу заведения на 45 дней, передает ТАСС.

В пресс-службе ГУ ФССП по Москве отметили, что после случая с ртутью в кафе-пекарне «Мельница» Роспотребнадзор провел проверку и выявил серьезные нарушения. Были обнаружены отсутствие документов, подтверждающих безопасность продукции, и несоблюдение технологических норм.

Суд признал выявленные нарушения достаточными для временного закрытия пекарни. Судебный пристав опечатал заведение, а индивидуальный предприниматель, владеющий пекарней, был предупрежден о возможных последствиях в случае невыполнения судебных предписаний.

Ранее сообщалось, что сам инцидент с ртутью не был связан с деятельностью пекарни, то есть он оказался не производственным случаем, а личным конфликтом между посетителями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, московский суд отправил под стражу мужчину, который пытался отравить знакомого слойками со ртутью из-за ревности к девушке.

До этого выяснилось, что в Москве мужчина подлил ртуть в слойки знакомого в попытке его отравить из-за личных разногласий.

Ранее двое жителей Москвы обратились в больницу после употребления слоек с подозрением на содержание ртути в начинке.