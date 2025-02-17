Джордано Бруно – настоящее лицо нашего века, идеальное его выражение. Странно, что он не стал иконой современных европейских левых. Хотя не факт, что большинство из них вообще знают, кто это.6 комментариев
Приставы на 45 дней закрыли пекарню после попытки посетителя отравить знакомого ртутью
В Москве приставы на 45 дней приостановили деятельность пекарни из-за нарушений, выявленных после инцидента с попыткой отравления ртутью одного из посетителей.
Судебные приставы-исполнители временно закрыли кафе-пекарню на Симферопольском бульваре, где произошло громкое происшествие с попыткой отравления. Данная мера была принята в результате решения суда, который постановил приостановить работу заведения на 45 дней, передает ТАСС.
В пресс-службе ГУ ФССП по Москве отметили, что после случая с ртутью в кафе-пекарне «Мельница» Роспотребнадзор провел проверку и выявил серьезные нарушения. Были обнаружены отсутствие документов, подтверждающих безопасность продукции, и несоблюдение технологических норм.
Суд признал выявленные нарушения достаточными для временного закрытия пекарни. Судебный пристав опечатал заведение, а индивидуальный предприниматель, владеющий пекарней, был предупрежден о возможных последствиях в случае невыполнения судебных предписаний.
Ранее сообщалось, что сам инцидент с ртутью не был связан с деятельностью пекарни, то есть он оказался не производственным случаем, а личным конфликтом между посетителями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, московский суд отправил под стражу мужчину, который пытался отравить знакомого слойками со ртутью из-за ревности к девушке.
До этого выяснилось, что в Москве мужчина подлил ртуть в слойки знакомого в попытке его отравить из-за личных разногласий.
Ранее двое жителей Москвы обратились в больницу после употребления слоек с подозрением на содержание ртути в начинке.