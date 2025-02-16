Самолет с россиянами из Шарм-эш-Шейха экстренно сел в Польше

Tекст: Дарья Григоренко

Как указали в аэропорту, российские туристы, летевшие рейсом UJ681 из Шарм-эш-Шейха в Калининград, оказались в польской Познани из-за сложных погодных условий в аэропорту «Храброво». Самолет авиакомпании AlMasria не смог приземлиться в Калининграде около 11 вечера по местному времени (01.00 мск), и был направлен в аэропорт Познани, передает РИА «Новости».

Представитель аэропорта Познани подтвердил, что самолет безопасно приземлился и был заправлен для дальнейшего полета. «Вылет запланирован на 9.20 (11.20 мск)», – добавил он.

Ранее СМИ сообщали о якобы отказе польской стороны в заправке самолета и предоставлении разрешения на вылет. Однако, как подчеркнул представитель аэропорта, данная информация не соответствует действительности.

Напомним, в понедельник самолет Boeing 777-300 «Аэрофлота», следовавший из Пхукета в Москву, экстренно сел в Бангкоке из-за срабатывания индикации положения створок шасси.

В начале января несколько авиарейсов из России были вынуждены изменить направление и приземлиться в Бишкеке из-за густого тумана в киргизском городе Ош, а в Петербурге самолеты, следовавшие в Пулково, были перенаправлены на запасные аэродромы из-за временной приостановки приема рейсов.