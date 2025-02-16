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Украине не понравилась «расплывчатость» соглашения с США
Financial Times назвала вызвавшие несогласие Киева детали соглашения с США по ископаемым
Предложенное США соглашение по полезным ископаемым не включает гарантий безопасности для Украины, обещания новых военных поставок, также Киев недоволен его «расплывчатостью», пишет Financial Times.
Камнем преткновения стало отсутствие упоминания гарантий безопасности для Украины. Документ предусматривает передачу США прав на часть украинских ископаемых ресурсов в качестве компенсации за ранее полученную военную помощь, но в соглашении не говорится о продолжении этой помощи, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.
По версии США, сделка подразумевает «американское присутствие» на Украине как сдерживающий фактор для России, но Киеву не нравится «расплывчатость этой формулировки». Поясняется, что речь может идти лишь об экономическом присутствии американских компаний.
Также важным моментом является положение о разрешении споров в судах штата Нью-Йорк, что вызывает сомнения у украинских властей, считающих эти суды не обладающими необходимой юрисдикцией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отклонил предложение подписать соглашение с США о передаче прав на минеральные ресурсы Украины.