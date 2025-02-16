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Мэр Борисполя пригрозил властям на Украине военной «очисткой»
Мэр Борисполя Борисенко пригрозил «очисткой» украинских властей военнослужащими
Украинские военные могут устроить «очистку» власти на Украине, заявил мэр Борисполя Владимир Борисенко.
Видеообращение Борисенко опубликовала партия «Европейская солидарность» Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), передает ТАСС.
Борисенко заявил, что в стране и на фронте происходят «странные и сложные» события, но это не мешает властям преследовать оппозицию. Борисенко подчеркнул, что обращается к высшему руководству Украины, включая парламент, кабинет министров и СНБО.
«Пожалуй, власть заболела,» – отметил он, добавив, что единственным решением проблемы является «тотальная, глобальная очистка». «И если этим будут заниматься военнослужащие, то вам, поверьте, это не понравится. Поэтому думайте», – сказал он.
Борисенко заявил, что и сам является военнослужащим вооруженных сил Украины. Также он представляет оппозиционную партию «Европейская солидарность».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский ввел бессрочные санкции против Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Экс-президенту Украины вручили 15 повесток в Государственное бюро расследований. Также ему запретили выезд на конференцию по безопасности в Мюнхен.