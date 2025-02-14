Съемочная группа Первого канала подверглась атаке ВСУ в Курской области

Стало известно о встрече России, США и Украины в Саудовской Аравии

Россия, США и Украина проведут встречу высокопоставленных чиновников в Саудовской Аравии

Tекст: Максим Попов

Как сообщил президент Трамп, встреча между высокопоставленными чиновниками России, США и Украины пройдет в Саудовской Аравии на следующей неделе. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, передает РИА «Новости».

Трамп уточнил, что обсуждение пройдет без участия лидеров стран, однако высшие должностные лица примут участие в переговорах.

«Завтра встреча в Мюнхене, а на следующей неделе встреча в Саудовской Аравии, не со мной или президентом Путиным, а с высшими должностными лицами. И Украина тоже будет в этом участвовать», – приводит агентство слова американского лидера.

Ранее в Белом доме анонсировали встречу с участием России, США и Украины в Мюнхене.