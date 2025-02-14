Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.0 комментариев
Съемочная группа Первого канала подверглась атаке ВСУ в Курской области
Хинштейн: Съемочная группа Первого канала подверглась атаке дрона ВСУ в Курской области
Оператор Первого канала Юрий Шолмов получил ранения в результате атаки дрона ВСУ в селе Черкасская Конопелька Курской области, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.
В своем Telegram-канале Хинштейн сообщил, что съемочная группа Первого канала подверглась атаке с использованием дрона в селе Черкасская Конопелька Суджанского района.
В результате атаки был ранен оператор Юрий Шолмов. Предположительно, он получил минно-взрывную травму, осколочное ранение голени и акубаротравму, сообщил Хинштейн.
Он добавил, что Шолмова уже доставили в Курскую областную клиническую больницу, где после консилиума врачей и по просьбе самого пострадавшего было принято решение о его направлении на лечение в Москву. Состояние раненого оценивается как удовлетворительное.
В январе съемочная группа «Известий» попала под удар дрона в Курской области, что привело к ранениям журналистов. До этого возбудили уголовное дело по факту гибели корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова и ранения четырех других журналистов.