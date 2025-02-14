Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.0 комментариев
Hyundai рассматривает обратный выкуп своего завода в Петербурге
Южнокорейские деловые круги обсуждают возможность возвращения на российский рынок в случае отмены антироссийских санкций после телефонного разговора президентов России и США, пишут южнокорейские СМИ. В частности, вернуть свои производственные мощности в Петербурге может Hyundai.
Как сообщает агентство News1, Hyundai рассматривает обратный выкуп своего завода в Петербурге, который был продан в 2023 году с правом выкупа в течение двух лет, передает ТАСС. Однако, по его данным, компания может столкнуться с трудностями, такими как необходимость получения разрешения от правительства России и переговоры о цене.
Агентство Ренхап добавляет, что позитивные ожидания вызваны не только у автопроизводителей, но и у судостроительных и электронных компаний. До спецоперации южнокорейский бизнес занимал значительную долю на российском рынке, но после ухода их места заняли китайские бренды. Компании, такие как Samsung Electronics и LG, также заинтересованы в возвращении, но ожидают окончания конфликта и снятия санкций.
По мнению источника агентства, снятие санкций может открыть возможности для южнокорейских судостроительных компаний, например, Samsung Heavy Industries, в части сотрудничества с Россией по строительству танкеров для СПГ, который будет поставляться по арктическому маршруту.
Ранее сообщалось, что разговор президентов России и США вызвал оптимизм среди инвесторов, он привел к снижению курса доллара к рублю на рынке Форекс ниже 90 рублей.