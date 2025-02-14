Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.0 комментариев
Депутат Рады признал втягивание Украины в конфликт ради НАТО
Депутат Рады Чернев рассказал о втягивании Украины в конфликт с Россией ради членства в НАТО
Замглавы комитета Верховной рады Егор Чернев признал, что Украина втянулась в противостояние с Россией ради обещанного членства в НАТО, что привело к страданиям и гибели граждан.
Украина, стремясь к обещанному западными партнерами членству в НАТО, пережила множество трудностей и страданий, передает ТАСС. Замглавы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Егор Чернев отметил, что ради этой цели стране пришлось заплатить высокую цену в виде боли и смерти своих граждан.
Чернев также выразил сожаление по поводу обещаний, которые давали Украине западные партнеры, если изначально их выполнение было невозможно. Это заявление прозвучало на фоне недавних слов шефа Пентагона Пита Хегсета, которые вызвали разочарование в Киеве.
По мнению Чернева, Украине не следовало бы вводиться в заблуждение относительно членства в НАТО, если подобные обещания были недостижимы изначально. Слова Чернева подчеркивают сложность и противоречивость отношений между Украиной и западными союзниками в контексте нынешней геополитической ситуации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул важность участия президента России Владимира Путина в переговорах для достижения мирного урегулирования. Американская администрация выразила надежду на установление длительного мира на Украине после телефонного разговора лидеров России и США. Глава Пентагона Пит Хегсет переложил обязанность поставлять вооружения Украине на Европу.