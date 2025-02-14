Депутат Рады Чернев рассказал о втягивании Украины в конфликт с Россией ради членства в НАТО

Tекст: Дмитрий Зубарев

Украина, стремясь к обещанному западными партнерами членству в НАТО, пережила множество трудностей и страданий, передает ТАСС. Замглавы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Егор Чернев отметил, что ради этой цели стране пришлось заплатить высокую цену в виде боли и смерти своих граждан.

Чернев также выразил сожаление по поводу обещаний, которые давали Украине западные партнеры, если изначально их выполнение было невозможно. Это заявление прозвучало на фоне недавних слов шефа Пентагона Пита Хегсета, которые вызвали разочарование в Киеве.

По мнению Чернева, Украине не следовало бы вводиться в заблуждение относительно членства в НАТО, если подобные обещания были недостижимы изначально. Слова Чернева подчеркивают сложность и противоречивость отношений между Украиной и западными союзниками в контексте нынешней геополитической ситуации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул важность участия президента России Владимира Путина в переговорах для достижения мирного урегулирования. Американская администрация выразила надежду на установление длительного мира на Украине после телефонного разговора лидеров России и США. Глава Пентагона Пит Хегсет переложил обязанность поставлять вооружения Украине на Европу.