Семья – это наивысшая точка творческой реализации человека. А если человек – творец и созидатель и в этом открывается сама сущность человеческого, строительство, реализация себя как человека, то без семьи человек встает на путь той самой атомизации, то есть путь расчеловечивания.2 комментария
Удар «Торнадо-С» по пункту ВСУ уничтожил более 30 военных
РСЗО «Торнадо-С» ударом по пункту временной дислокации уничтожила более 30 военных ВСУ
Ракетные войска группировки «Запад» нанесли удар РСЗО «Торнадо-С» по пункту временной дислокации ВСУ, уничтожив более 30 военных и сбив 12 дронов.
Ракетные войска группировки «Запад» нанесли удар из РСЗО «Торнадо-С» по пункту временной дислокации подразделения Вооруженных сил Украины, передает ТАСС. В результате атаки уничтожено более 30 украинских военных.
Начальник пресс-центра группировки «Запад» Ивана Бигма сообщил, что удар был нанесен управляемыми снарядами РСЗО «Торнадо-С». При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации было улучшено тактическое положение и продолжено продвижение вглубь обороны противника.
Кроме того, расчетами противовоздушной обороны уничтожено 12 беспилотников самолетного типа. Также уничтожены семь орудий полевой артиллерии, в том числе три иностранного производства, семь минометных расчетов, 27 пунктов управления БПЛА и полевой склад боеприпасов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российская РСЗО «Торнадо-С» может поражать несколько удаленных друг от друга целей одним залпом благодаря применению управляемых снарядов и автоматизированной системе управления огнем.
Ранее российские военные нанесли удар из РСЗО «Торнадо» по пункту временной дислокации операторов дронов ВСУ в Харьковской области, уничтожив до 66 боевиков, включая 11 расчетов FPV-дронов.