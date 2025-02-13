Гладков объяснил отсутствие сирены в Октябрьском вандализмом

Глава Белгородской области объяснил отсутствие сирены в Октябрьском ежедневным вандализмом жителя

Tекст: Максим Попов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объяснил отсутствие сигнала сирены в приграничном поселке Октябрьском актами вандализма, сообщает РИА «Новости». Во время вечернего эфира к нему обратилась жительница с вопросом о сирене, не сработавшей во время украинского обстрела.

Гладков ответил, что в поселке установлено шесть оконечных устройств, однако четыре из них находятся в рабочем состоянии. Одно из неработающих устройств размещено на больнице и требует ремонта из-за проблем с напряжением. «А вот на улице Октябрьская, в поселке Октябрьском, есть проблема со стороны жителей. Каждый день какой-то нехороший человек берет плоскогубцы и перерубает провода. Поэтому каждый день сотрудники МЧС поднимаются и восстанавливают», – заявил Гладков.

Он подчеркнул, что отсутствие сирены представляет угрозу для жизни людей, и призвал местных жителей обратить внимание на поведение нарушителя.

Ранее Гладков сообщил о тяжелом ранении мужчины после атаки украинского дрона в Октябрьском.