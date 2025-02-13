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    Удар Зеленского по Порошенко сносит последнюю законную власть Украины
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    Генерал-майор авиации объяснил выбор Алжира в пользу Су-57Э
    Раскрыт размер гонорара Кадышевой
    В Минобороны РФ поблагодарили Путина за фразу про «моих ребят»
    Песков заявил о готовности Москвы приветствовать лидера США на юбилее Победы
    Песков: США – главный визави России в переговорах по Украине
    Шеф Пентагона назвал ключевые цели НАТО
    Авианосец США столкнулся с сухогрузом у берегов Египта
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Формулой мира станет экономический раздел Украины

    Украина может стать не просто линией разграничения и буфером для России и США, но и местом, которое связывает противостоящие стороны взаимными коммерческими интересами – своеобразными предохранителями от дальнейшей эскалации противостояния. По крайней мере, в этой части мира.

    13 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Отношения России и США вернули к «заводским настройкам»

    Сейчас происходит сброс данных обратно до настроек базового уровня. Либеральный миропорядок признан завершенным. Классическое соперничество великих держав США объявили главным содержанием международной политики.

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В Мюнхене не осталось места для умственной жизни

    За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.

    2 комментария
    13 февраля 2025, 22:30 • Новости дня

    Гладков объяснил отсутствие сирены в Октябрьском вандализмом

    Глава Белгородской области объяснил отсутствие сирены в Октябрьском ежедневным вандализмом жителя

    Tекст: Максим Попов

    Сбои в работе сирены во время обстрела в Октябрьском связаны с вандализмом, сообщил губернатор Вячеслав Гладков, подчеркнув, что один из жителей ежедневно перерезает провода системы оповещения.

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объяснил отсутствие сигнала сирены в приграничном поселке Октябрьском актами вандализма, сообщает РИА «Новости». Во время вечернего эфира к нему обратилась жительница с вопросом о сирене, не сработавшей во время украинского обстрела.

    Гладков ответил, что в поселке установлено шесть оконечных устройств, однако четыре из них находятся в рабочем состоянии. Одно из неработающих устройств размещено на больнице и требует ремонта из-за проблем с напряжением. «А вот на улице Октябрьская, в поселке Октябрьском, есть проблема со стороны жителей. Каждый день какой-то нехороший человек берет плоскогубцы и перерубает провода. Поэтому каждый день сотрудники МЧС поднимаются и восстанавливают», – заявил Гладков.

    Он подчеркнул, что отсутствие сирены представляет угрозу для жизни людей, и призвал местных жителей обратить внимание на поведение нарушителя.

    Ранее Гладков сообщил о тяжелом ранении мужчины после атаки украинского дрона в Октябрьском.

    13 февраля 2025, 03:22 • Новости дня
    В России начали сборку первых самолетов Як-130М

    На авиазаводе в Иркутске началась сборка трех учебно-тренировочных самолетов Як-130М

    В России начали сборку первых самолетов Як-130М
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    На авиазаводе в Иркутске началась сборка трех учебно-тренировочных самолетов Як-130М, которые в будущем смогут выполнять функции легкого штурмовика в конфликтах низкой интенсивности.

    Первые три учебно-тренировочных самолета Як-130М находятся на этапе сборки, передает РИА «Новости». Модернизированные самолеты могут выполнять боевые задачи и позиционируются как легкие штурмовики, что делает их востребованными в конфликтах низкой интенсивности.

    Прототип Як-130М был впервые представлен на выставке «Армия-2024». Как сообщили в конструкторском бюро «Яковлев», самолеты оснащаются новыми системами и агрегатами. Ожидается, что срок первого полета будет определен после завершения изготовления первого образца и проведения наземных испытаний.

    По словам генерального директора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева, потенциальная емкость рынка для Як-130М составляет около 40 самолетов в год. В данный момент ведутся переговоры с несколькими странами Азии и Африки по возможным поставкам этой модели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на «Армии» представили проект Як-130М с расширенными боевыми возможностями. Ранее Ростех передал Минобороны партию учебно-боевых самолетов Як-130.

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    13 февраля 2025, 15:20 • Новости дня
    Украина вывела из Курской области разгромленный элитный батальон морпехов ВСУ

    Элитный батальон морской пехоты Украины выведен из Суджанского района из-за потерь

    Украина вывела из Курской области разгромленный элитный батальон морпехов ВСУ
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Элитный 501-й батальон морской пехоты ВМС Украины был выведен из Суджанского района Курской области после потерь более половины личного состава.

    Батальон был выведен из региона и направлен на восстановление в Николаевскую область, на базу 235-го межвидового центра подготовки «Широкий Лан», передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. По словам источника агентства, сейчас батальон пытаются собрать заново, однако пополнение подразделения происходит медленно. «Пополнение батальона идет по остаточному принципу», – отметил собеседник.

    Начальник Главного военно-политического управления Минобороны Апты Алаудинов отмечал, что частые случаи сдачи в плен украинских солдат в Курской области свидетельствуют о снижении присутствия «элитных» подразделений ВСУ на этом направлении.

    Ранее пленный командир ВСУ сообщил о массовом дезертирстве 1,7 тыс. военнослужащих из элитной бригады.

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    13 февраля 2025, 14:50 • Видео
    Илон Маск против НАТО: кто кого?

    Мультимиллиардер Илон Маск, которого теперь называют вторым по влиятельности человеком в США после Дональда Трампа, выступил за пересмотр роли НАТО в мире, назвав его пережитком холодной войны. Если Маск на Североатлантический альянс влезет, то кто кого сборет?

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    13 февраля 2025, 16:36 • Новости дня
    Орбан: ЕC не заслужил права участвовать в переговорах по Украине вместе с РФ и США
    Орбан: ЕC не заслужил права участвовать в переговорах по Украине вместе с РФ и США
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что Евросоюз не заслужил право участвовать в переговорах по Украине, упрекнув руководство ЕС в отсутствии умной дипломатии и неэффективности.

    Орбан выступил с резкой критикой руководства Евросоюза, передает ТАСС. Он заявил, что ЕС пока не заслужил права участвовать в переговорах по Украине вместе с Россией и Соединенными Штатами. Он подчеркнул, что для этого необходимо проявить силу, хорошее руководство и умную дипломатию, чего, по его мнению, Брюссель не демонстрирует.

    В своем заявлении Орбан указал на несостоятельность заявлений европейских официальных лиц, отметив, что пока президенты США и России обсуждают мирное урегулирование, ЕС делает «бесполезные заявления». Орбан подчеркнул, что невозможно требовать участия в переговорах – его нужно заслужить.

    Издание Financial Times сообщало, что США начали переговоры с Россией об Украине без участия Европы, страны ЕС потребовали участия в этих переговорах.

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    13 февраля 2025, 08:10 • Новости дня
    Украина атаковала колонну с экспертами МАГАТЭ

    Минобороны сообщило о 12 ударах ВСУ по колонне машин, которые обеспечивали безопасность экспертов МАГАТЭ

    Украина атаковала колонну с экспертами МАГАТЭ
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские боевики нанесли 12 ударов по колонне, обеспечивающей безопасность экспертов МАГАТЭ, что сорвало ротацию специалистов, сообщило Министерство обороны.

    По данным Минобороны, ВСУ нанесли 12 ударов по колонне машин, которая обеспечивала безопасность экспертов МАГАТЭ. Атака произошла в среду, при этом использовались ударные беспилотники и артиллерия, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    В Минобороны подчеркнули, что именно преднамеренные действия Киева стали причиной срыва ротации экспертов международного агентства, указав, что Москва выполнила все свои обязательства по обеспечению безопасности.

    С 8 часов 45 минут рабочая группа Минобороны России прибыла к ранее согласованному с украинской стороной месту встречи в районе Каменского (35 км юго-восточнее Запорожья) и находилась в 2,4 км южнее от места непосредственной встречи с экспертами МАГАТЭ.

    С 8.50 до 9.55 подразделением инженерной разведки была проведена проверка дороги и места встречи экспертов МАГАТЭ, в то же время украинская колонна с прибывающими инспекторами МАГАТЭ была остановлена в районе Новоалександровки.

    Украинская сторона заявила о якобы ведущемся обстреле, что остановило их колонну. Российская колонна продолжила движение, но была обстреляна минометом и атакована дронами, о чем сообщили координатору встречи от МАГАТЭ.

    За время движения по маршруту российская колонна подверглась 12 атакам артиллерии, минометов и FPV-дронов.

    В результате, в связи с невозможностью обеспечить безопасность, было решено вернуть российскую группу.

    Автомобили рабочей группы получили повреждения. Обстрелы и атаки вынудили российскую сторону отказаться от проведения ротации экспертов и вернуться в исходную точку.

    Оборонное ведомство опубликовало кадры, подтверждающие применение ударных БПЛА и артиллерии по автоколонне.

    Ранее в МИД России сообщили, что ротация экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС вновь была сорвана из-за провокаций украинской стороны, отказавшейся пропустить специалистов на территорию станции.

    Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что запланированная на среду ротация инспекторов на Запорожской АЭС была отменена из-за обострения военной ситуации.

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    13 февраля 2025, 12:13 • Новости дня
    Глава Пентагона отверг обвинения в «предательстве Украины»

    Хегсет заявил, что стремление к миру с Россией не является «предательством Украины»

    Глава Пентагона отверг обвинения в «предательстве Украины»
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Речь идет не о «предательстве», а о признании необходимости мира и участия всего мира и США в его достижении через переговоры, заявил министр обороны США Пит Хегсет.

    По словам Хегсета, конфликт на Украине стал «перезагрузкой» для НАТО и моментом «осознания того, что этот альянс должен быть крепким, сильным и реальным», передает The Guardian.

    Он также высоко оценил президента США, как «лучшего переговорщика на планете», за его усилия по объединению сторон в поиске мира. Однако министр столкнулся с вопросами журналистов о том, что быстрые усилия по достижению мира и переговоры с президентом России Владимиром Путиным могут рассматриваться как предательство Украины.

    «Это ваши слова, не мои. Это точно не предательство», – заявил Хегсет.

    Он подчеркнул, что речь идет не о предательстве, а о признании необходимости мира и участия всего мира и США в его достижении через переговоры.

    Ранее Хегсет выразил надежду на мир на Украине после диалога Москвы и Вашингтона.

    Хегсет на заседании контактной группы Запада в Брюсселе подчеркнул, что основная ответственность за помощь Украине должна лежать на европейских членах НАТО.

    Как писала газета Politico, Вашингтон объявил о начале переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, призвав Украину уступить территории, чем шокировал европейских союзников.

    The Financial Times писала, что европейские лидеры оказались в замешательстве после объявления президента США о переговорах с Россией по Украине, оставляющих страны ЕС без участия в мирном процессе.

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    13 февраля 2025, 02:42 • Новости дня
    Алаудинов сообщил о снижении качества ВСУ в Курской области

    Насильно мобилизованные украинские военные чаще сдаются в плен в Курской области

    Алаудинов сообщил о снижении качества ВСУ в Курской области
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Частые случаи сдачи в плен украинских солдат в Курской области свидетельствуют о снижении присутствия «элитных» подразделений ВСУ на этом направлении, сообщил начальник Главного военно-политического управления Минобороны Апты Алаудинов.

    По словам Алаудинова, увеличение числа сдающихся говорит о снижении качества украинских подразделений, задействованных в боях в Курской области, передает ТАСС.

    Он отметил, что среди плененных редко встречаются представители элитных украинских подразделений. Солдаты ВСУ часто воспринимают сдачу в плен как «второй билет в жизнь» и предпочитают этот путь при малейшей возможности. Однако, даже взятых в плен военнослужащих их сослуживцы стараются не допустить до точки эвакуации, обстреливая их с применением всех имеющихся средств, чтобы те не смогли вернуться, и чтобы другие бойцы не последовали их примеру, подчеркнул командир спецназа «Ахмат».

    По мнению Алаудинова, вывод плененных украинских солдат с линии фронта представляет собой серьезную сложность из-за постоянной угрозы артобстрелов и работы дронов. Он также указал, что противник не всегда держится до последнего из-за этих обстоятельств. Алаудинов охарактеризовал ситуацию как тяжелую и отметил, что обстоятельства боя часто усложняются действиями украинских сил, стремящихся помешать эвакуации.

    Ранее сообщалось, что ВСУ убили почти всех мужчин в курском Николаево-Дарьино. Как писала газета ВЗГЛЯД, раненный российский солдат эвакуировал мирных жителей из Курской области, несмотря на серьезные ранения, полученные в бою. ВСУ устроили казни мирных жителей в Русском Поречном из-за мести за свои потери, об этом сообщалось ранее. Рядом с телами убитых жителей Русского Поречного нашли флаг так называемого «Грузинского легиона».

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    12 февраля 2025, 23:45 • Новости дня
    Порошенко обвинил Зеленского в коррупции на фоне войны

    Порошенко обвинил Зеленского в коррупции и попытках переложить ответственность

    Порошенко обвинил Зеленского в коррупции на фоне войны
    @ Petro Poroshenko/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Петр Порошенко (в РФ признан участником террористического обвинения) обвинил Владимира Зеленского в коррупции и призвал его отчитаться за свои действия, подчеркнув, что украинский народ задаст все необходимые вопросы.

    Бывший президент Украины, лидер оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко, обвинил действующего главу государства Владимира Зеленского в коррупции и в попытках переложить ответственность за свои ошибки, передает РИА «Новости».

    Порошенко выразил мнение, что Зеленский полностью игнорировал проблемы армии в первые три года своего президентства, сосредоточившись на строительстве дорог.

    «Вся ответственность за негативные последствия ложится непосредственно на него», – отметил экс-президент, добавив, что Зеленский развязал кампанию обвинений в адрес западных партнеров и приказал арестовывать боевых командиров.

    Кроме того, Порошенко подчеркнул, что настало время, когда Зеленский должен отвечать за свои действия и перестать обвинять предшественников. По его словам, украинский народ не оставит эти вопросы без внимания. Он также отметил, что обвинения касаются коррупции в условиях, когда у армии критически не хватает ресурсов для защиты страны.

    Ранее стало известно, что СНБО Украины наложил санкции на Порошенко по подозрению экс-президента в госизмене. Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-президенту Украины вручили 15 повесток в ГБР и запретили выезд на конференцию по безопасности в Мюнхен.


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    13 февраля 2025, 18:50 • Новости дня
    Захарова заявила о предательстве Украины Западом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила западные страны в предательстве Украины, вмешательстве в ее дела и стравливании украинцев с русскими.

    В своем Telegram-канале Захарова заявила, что именно Запад предал Украину, вмешиваясь в ее внутренние дела и стравливая украинцев с русскими. Захарова считает, что это стало причиной нынешнего кризиса в регионе.

    Дипломат обратила внимание на комментарий генсека НАТО Марка Рютте, который выразил неясную позицию относительно того, является ли телефонный разговор между президентами России и США «предательством Украины» со стороны Запада. Захарова назвала его комментарий «невнятным» и подчеркнула, что важен не сам разговор, а долгосрочные действия Запада.

    «Что вопрос, что ответ – ничтожны», – добавила Захарова. Она также указала на то, что Запад инициировал антиконституционный переворот на Украине и обманывал по поводу выполнения минских договоренностей. По ее словам, это привело к вооруженному конфликту в регионе и подрыву стабильности.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ранее заявил, что телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером был успешным.

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    13 февраля 2025, 09:25 • Новости дня
    Economist: Разговор президентов России и США встревожил Украину и Европу

    Economist: Телефонный разговор Путина и президента США вызвал страх у украинских чиновников

    Tекст: Вера Басилая

    Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером вызвал беспокойство среди украинских и европейских чиновников из-за возможного изменения политики США, сообщил Economist.

    Издание пишет, что телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера вызвал тревогу среди украинских и европейских чиновников. Они опасаются, что США могут изменить свою политику в отношении конфликта на Украине и оставить Киев без поддержки, передает ТАСС.

    Журнал Economist пишет, что в Киеве и столицах европейских стран опасения относительно положения Украины возникли еще во время предвыборной кампании в США. Ситуация ухудшилась после того, как 12 февраля президент США провел телефонные переговоры с Путиным, не консультируясь с Украиной, и объявил о немедленном начале переговоров об окончании войны.

    По данным издания, президент США пытается нормализовать отношения с Россией без получения ощутимых уступок. Украинские чиновники боятся, что дальнейшие решения будут приниматься без участия Киева, что может негативно сказаться на будущем страны.

    «Украине крышка. И Европе тоже, между прочим», – заявил изданию неназванный украинский чиновник.

    Ранее президенты России и США обсудили ситуацию на Украине, обмен граждан и международные вопросы, включая ближневосточное урегулирование и иранскую ядерную программу.

    Глава Белого дома заявил, что предложил Владимиру Путину прекратить огонь на Украине, но российский лидер отметил, что ситуация требует долгосрочного решения.

    Американский лидер провел продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Америка приняла переговорную позицию России.

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    13 февраля 2025, 14:39 • Новости дня
    Молдавия объявила о разрыве соглашения с Россией о культурных центрах

    Tекст: Валерия Городецкая

    МИД Молдавии заявил о прекращении действия межправительственного соглашения с Россией, заключенного в 1998 году, о создании и функционировании культурных центров.

    В заявлении, опубликованном в Telegram-канале министерства, подчеркивается, что решение принято «в ответ на провокации в виде падения беспилотников на территории Молдавии, ответственность за которые возложена на Россию», передает ТАСС.

    «В ответ на эти провокации МИД принял решение об односторонней денонсации молдавско-российского межправительственного соглашения о создании и функционировании культурных центров, заключенного в 1998 году. После завершения процедуры расторжения соглашения Российский культурный центр прекратит свою деятельность в нашей стране», – говорится в заявлении.

    Напомним, в районе Тараклия на юге Молдавии полиция обнаружила беспилотник, который упал в окрестностях села Салчия.

    Российский посол Олег Озеров прибыл в молдавское министерство иностранных дел после инцидента с падением беспилотных летательных аппаратов. Озеров заявил о необоснованности обвинений в адрес России в связи с упавшими на территории страны дронами и призвал дождаться результатов расследования.

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    13 февраля 2025, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Водяное Второе в ДНР
    Российские войска освободили Водяное Второе в ДНР
    @ Кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив населенный пункт Водяное Второе в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны.

    Они нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, егерской, аэромобильной бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии рядом с Щербиновкой, Ленина, Барановкой, Зверево, Удачным, Котлино, Надеждинкой и Новоандреевкой в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял до 510 военнослужащих, немецкий танк Leopard, пять бронемашин, в том числе американский бронетранспортер М113, и четыре пикапа. Уничтожены чешская боевая машина РСЗО Vampire и два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм немецкая самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000.

    В то же время на Харьковском направлении подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям трех бригад теробороны в районах Липцов и Волчанска в Харьковской области.

    ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, бронетранспортер, два арторудия и склад с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике танковой, механизированной, штурмовой бригад, десантно-штурмового полка ВСУ и бригады теробороны около Кутьковки, Кондрашовки, Богуславки, Новой Кругляковки, Зеленого Гая в Харьковской Области, Новолюбовки в Луганской народной республике (ЛНР), Колодезей, Ямполовки и Ямполя в ДНР.

    При этом потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, танк, пять бронемашин, в том числе американский бронетранспортер М113, семь орудий полевой артиллерии. Уничтожен склад с боеприпасами.

    Между тем подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной и двух штурмовых бригад ВСУ, а также формированиям «Иностранного легиона» у Никифоровки, Звановки, Переездного, Райгородка, Васюковки, Приволья, Часова Яра, Константиновки, Александро-Шультино, Иванополья и Дачного в ДНР.

    Потери противника составили до 155 военнослужащих, три пикапа, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе немецкая 155-мм самоходная артустановка Panzerhaubitze 2000, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны поблизости от Константинополя, Богатыря, Бурлацкого, Комара, Скудного и Ровнополя в ДНР.

    Потери ВСУ составили до 140 военнослужащих, танк, бронемашина, семь орудий полевой артиллерии, в том числе американская 155-мм гаубица М198. Уничтожен склад с боеприпасами.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике бригады береговой обороны ВСУ и трех бригад теробороны возле Новоберислава, Казацкого, Токаревки и Антоновки в Херсонской области.

    ВСУ при этом потеряли до 70 военнослужащих, четыре орудия полевой артиллерии, два склада боеприпасов, две станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, подытожили в оборонном ведомстве.

    На этой неделе российские войска освободили Ясеновое на западе ДНР.

    В минувшие выходные российские войска освободили Орехово-Василевку в ДНР. А до этого смогли установить контроль над городом Дзержинском (украинское название Торецк) в Донецкой народной республике.

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    13 февраля 2025, 06:03 • Новости дня
    На Украине зафиксировали сбои в работе натовской бронетехники из-за морозов

    Эксперт сообщил о неисправностях натовской бронетехники на Украине

    Tекст: Максим Попов

    На Украине возникли проблемы с бронетехникой НАТО из-за морозов, что привело к сбоям в топливной системе и поломкам двигателей, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По словам Марочко, основные неисправности связаны с топливной системой и двигателем, передает ТАСС.

    «В ходе радиоперехватов стало известно о том, что в связи со снижением среднесуточных температур бронетехника, поставленная Западом, стала выходить из строя. Основные проблемы возникают в топливной системе и двигателе. Также на некоторых боевых бронированных машинах стала выходить из строя трансмиссия», - приводит агентство слова эксперта.

    Марочко добавил, что причиной некоторых поломок является низкое качество охлаждающей жидкости и топлива, используемых в бронетехнике. Помимо этого, эксперт подчеркнул, что украинские войска сталкиваются с проблемами примерзания люков, что затрудняет оперативный доступ в машины.

    По его словам, также зарегистрировано несколько случаев клина на спусковом механизме орудий, что создает дополнительные трудности для военных на поле боя.

    Ранее сообщалось, что подразделения ВСУ на харьковском, купянском и донецком направлениях начали использовать телеги и тачки для доставки боеприпасов из-за невозможности проезда западной техники по распутицам.

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    13 февраля 2025, 17:12 • Новости дня
    Банкам запретили общаться с клиентами в иностранных мессенджерах

    Мишустин объявил о запрете банкам и госслужбам пользоваться иностранными мессенджерами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель правительства Михаил Мишустин объявил о запрете на использование иностранных мессенджеров для общения с гражданами от лица государственных служб и банков.

    Мишустин подчеркнул, что запрет касается всех государственных служб, операторов связи и банков, которые теперь не смогут применять иностранные мессенджеры для прямого общения с клиентами и гражданами, передает ТАСС. «Это поможет пресекать случаи, когда злоумышленники выдают себя за сотрудников таких учреждений», – заявил премьер.

    Напомним, правительство России решило ввести обязательную маркировку телефонных звонков, чтобы граждане могли видеть, от кого поступает звонок – от организации или с международного виртуального номера.

    Сообщалось, что Генпрокуратура зафиксировала рост телефонных мошенничеств в 2024 году на 15%. В МВД ранее рассказали, как защитить смартфон от взлома и кражи, чтобы не потерять доступ к личным данным и финансам.

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    13 февраля 2025, 08:53 • Новости дня
    МИД назвал присутствие НАТО на Украине неприемлемым

    Директор департамента МИД Студенников заявил о неприемлемости присутствия НАТО на Украине для России

    МИД назвал присутствие НАТО на Украине неприемлемым
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Присутствие сил НАТО на Украине под различными предлогами неприемлемо для России, а предложение Парижа о введении миротворцев является авантюрой и опасно, заявил директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников.

    По словам Студенникова, любые попытки завести натовские силы под различными предлогами будут восприниматься как угроза, передает РИА «Новости».

    Студенников также отметил, что идея Парижа о направлении миротворцев на Украину является авантюрной и опасной.

    «Развертывание миротворческого контингента требует согласия сторон конфликта и одобрения Совета Безопасности ООН. Обсуждать такое развитие событий сегодня бессмысленно, поскольку первопричины украинского кризиса не устранены», – подчеркнул дипломат

    Он также указал, что Франция, продолжающая поставлять оружие киевскому режиму, не может выступать в роли миротворца. Если Париж рассчитывает завести на Украину европейские войска без согласия российской стороны, то это будет считаться непосредственным участием в конфликте, отметил Студенников.

    По мнению Студенникова, такие действия могут привести к прямому столкновению на поле боя ядерных держав, что чревато трагическими последствиями.

    Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном о размещении воинских контингентов на Украине.

    Эммануэль Макрон обсуждал возможность отправки западных сухопутных войск на Украину с представителями 20 стран в Париже, но участники не пришли к согласию.

    Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявил, что международные миротворческие силы на Украине не должны иметь отношения к Североатлантическому альянсу.

    Посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что размещение европейских войск на Украине в период конфликта будет считаться фактическим объявлением войны.

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    13 февраля 2025, 13:30 • Новости дня
    Потери ВСУ в Курской области превысили 60 тыс. военных
    Потери ВСУ в Курской области превысили 60 тыс. военных
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 60 210 военнослужащих, 363 танка, 263 машины пехоты, 213 бронетранспортеров, 1867 бронемашин, сообщили в Минобороны.

    Кроме того, ВСУ потеряли 1960 автомобилей, 435 артиллерийских орудий, 48 пусковых установок РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS, 20 пусковых установок ЗРК, восемь транспортно-заряжающих машин, 108 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, шесть РЛС ПВО, 41 единицу инженерной и другой техники, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За минувшие сутки подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям двух танковых, тяжелой механизированной, пяти механизированных, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, бригад морской пехоты и теробороны, а также трех штурмовых полков ВСУ рядом с Гоголевкой, Гончаровкой, Гуево, Заолешенкой, Казачьей Локней, Куриловкой, Лебедевкой, Малой Локней, Меловым, Никольским, Олешней, Рубанщиной, Свердликово и Суджей. Отражена контратака противника.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле Викторовки, 1-го Княжьего, Колмакова, Косицы, Кругленького, Локни, Махновки, Мирного, Николаевки, Новой Сорочины, Черкасского Поречного в Курской области, а также Басовки, Беловод, Веселовки, Журавки, Мирополья и Ободов в Сумской области, отчитались в Минобороны.

    За последние сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих, уничтожены два танка, машина пехоты, два бронетранспортера, 13 бронемашин, пять артиллерийских орудий, три миномета, ЗРК, станция РЭБ, а также три пункта управления БПЛА и склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне ВС России отразили три контратаки ВСУ на Курском направлении.

    Ранее в Минобороны отмечали, что за все время боевых действий на Курском направлении противник потерял почти 60 тыс. военнослужащих.

    Как отметил в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, украинская армия на российской территории будет уничтожена.

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