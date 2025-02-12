За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.0 комментариев
В Москве осудили убившего женщину почти полвека назад
В столице вынесен приговор по уголовному делу об убийстве, совершенном в ноябре 1976 года, сообщила московская прокуратура.
Преступление произошло 18 ноября 1976 года, обвиняемый пришел к жертве в квартиру на улице Ферганская по предлогом покупки проигрывателя «Фиделите», указало ведомство в своем Telegram-канале.
Он напал на женщину и задушил ее, после чего похитил проигрыватель, сервиз, хрусталь, три вазы, зонт, кожаный чемодан и денежные средства.
Суд приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Ранее в Тульской области раскрыли дело об убийстве женщины, чьи останки были найдены в 1998 году.