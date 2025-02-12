В Тбилиси назвали главу МИД Эстонии «спекулянтом» по визовому вопросу

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Все заявления Цахкны (в отношение Грузии) несерьезны. Мы знаем, что у него нет поддержки внутри собственной страны, поэтому советуем ему больше заботиться о населении Эстонии, чем о населении Грузии и не изображать из себя друга Грузии», – заявил глава профильного комитета парламента Грузии.

По его словам, эстонский министр «открыто поддерживает и стимулирует насильственные протесты в Грузии».

«Что касается безвизового режима, в отчете Еврокомиссии четко говорится, что нет никаких объективных предпосылок ставить вопросы по отношению к Грузии, – сказал Леван Махашвили. – Поэтому советую ему прекратить спекуляции по этому вопросу».

Как отметил грузинский депутат, «постановка вопроса об отмене безвиза со стороны любого иностранного политика является прямой атакой на население Грузии и противорчит национальным интересам Грузии».

Накануне Цахкна обвинил правительство «Грузинской мечты» в отступлении от прозападного курса и пригрозил Грузии отменить безвиз с Европой, действующий с 2017 года.

Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил Эстонию в «абсурдном» вмешательстве во внутренние дела страны. «Это абсурд, когда сюда приезжает глава МИД Эстонии и считает, что жизнь народа Грузии должна выстраиваться по его указаниям», – заявил глава высшего законодательного органа Грузии. По его словам, в целом со стороны стран Прибалтики по отношению к Грузии наблюдается «проявление фарисейской заботы». «На самом же деле это – вмешательство во внутреннюю политику нашей страны», – сказал Шалва Папуашвили.

Парламент Эстонии в январе принял заявление в поддержку народа Грузии, при этом отказавшись считать «Грузинскую мечту» законной властью Грузии. В этом заявлении «Грузинская мечта» названа партией, которая «пользуется поддержкой Российской Федерации». Парламент Эстонии заявил, что признает легитимным президентом только Саломе Зурабишвили, чей срок на должности истек в декабре. Эстонские депутаты призвали Евросоюз санкционировать руководителей Грузии и не иметь коммуникаций с «нелегитимным правительством» страны, добиваясь новых выборов в парламент Грузии.

В декабре правительство Грузии заявило, что правительства Эстонии и Литвы действуют не в интересах собственных народов, а по указаниям администрации иностранного государства. Это было сделано после того, как эти страны ввели санкции против грузинских официальных лиц, включая премьер-министра Ираклия Кобахидзе

«Широко известно, что Эстония и Литва являются государствами с самым ограниченным суверенитетом в масштабах ЕС. Их правительства действуют не в интересах собственных народов, а по указаниям администрации иностранного государства», – сказано в заявлении правительства Грузии.