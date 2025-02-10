Партия Курти набрала 42% голосов на выборах в Косово на фоне антикоррупционных обещаний

Tекст: Вера Басилая

Лидер движения «Самоопределение» Альбин Курти получил 42% голосов на выборах в непризнанном Косово, согласно предварительным данным. Несмотря на высокую поддержку, его партии не удалось обеспечить себе парламентское большинство, что вынуждает Курти искать коалиционных партнеров для продолжения пятилетнего правления, передает Bloomberg.

«Это подтверждение нашей успешной и прогрессивной политики», – заявил Курти журналистам в Приштине.

Он подчеркнул, что намерен продолжить начатую работу.

Жители непризнанного Косово, одной из беднейших стран Европы с населением около 1,6 млн человек, поддержали позицию Курти, направленную на борьбу с коррупцией и укрепление суверенитета. Однако его жесткая линия вызвала критику со стороны ЕС и США, которые обвинили его в разжигании этнической напряженности и провокациях в отношении Сербии, которая не признает независимость Косово.

Новая администрация США представляет собой новый вызов для Курти, правительство которого подверглось резкой критике со стороны союзников президента США. Премьер обвинил членов первой администрации президента в свержении его первоначального правительства в 2020 году.

Одной из последних мер Курти стал запрет на использование сербского динара и закрытие сербских учреждений, что также осудили западные союзники.

США и ЕС назвали эти действия вредными для усилий по нормализации отношений между Косово и Сербией, что является условием для того, чтобы обе стороны в конечном итоге стали членами ЕС.

Президент Сербии Александер Вучич неоднократно обвинял Курти в разжигании насилия между косовскими албанцами и сербами.

Ранее взрыв, повредивший ключевой водный путь в ноябре, был назван Курти и его союзниками «террористическим актом» Сербии без каких-либо доказательств.

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что действия властей самопровозглашенной республики Косово направлены на уничтожение и изгнание сербского населения из региона.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Косово не готово к вступлению в Совет Европы и не имеет на это права, поскольку не является независимым государством.