Суд конфисковал люксовые часы у Audemars Piguet за незаконный ввоз

Таганский суд конфисковал семь часов Audemars Piguet за незаконный ввоз в Россию

Tекст: Дмитрий Зубарев

Таганский районный суд Москвы конфисковал семь люксовых часов марки Audemars Piguet у российского подразделения компании за их незаконный ввоз на территорию России, передает ТАСС. Суд признал ООО «Одемар Пиге (рус)» виновным в административном правонарушении по статье 16.21 Кодекса РФ об административных правонарушениях. В качестве наказания компании назначен административный штраф с конфискацией часов из драгоценных металлов.

Среди конфискованных часов – модели Royal Oak и Royal Oak Offshore, декорированные золотом и драгоценными камнями. Ориентировочная стоимость каждого экземпляра составляет около 2,5 млн рублей. Однако точная сумма штрафа в материалах дела не указана. Согласно законодательству, размер штрафа для юридических лиц может составлять от половины до двукратного размера стоимости товара, который стал предметом нарушения.

Факт нелегального перемещения товаров через границу был выявлен сотрудниками ФСБ, которые передали материалы в суд. Представители компании, включая генерального директора, заявили, что не признают свою вину и что изъятые часы были переданы им клиентами исключительно для ремонта. Несмотря на эти утверждения, суды всех инстанций, включая Верховный суд РФ, оставили решение о конфискации часов без изменений.

Компания пыталась оспорить решение в апелляционной и кассационной инстанциях, но их жалобы были отклонены. В базе судебных решений указано, что дело рассматривалось даже в надзорной инстанции Верховного суда. Таким образом, конфискация часов окончательно подтверждена судебными решениями всех уровней.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве в одном из часовых магазинов сотрудники Центральной акцизной таможни изъяли партию эксклюзивных швейцарских часов, которые были ввезены в Россию без уплаты таможенных платежей.