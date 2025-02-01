Reuters: Трамп обсуждает побуждение Киева к выборам для переговоров с Москвой

Tекст: Вера Басилая

Команда президента США Дональда Трампа обсуждает возможность побуждения Киева к проведению президентских выборов в рамках достижения перемирия с Россией, сообщает Reuters.

Источник агентства сообщил, что «победитель на выборах президента Украины мог бы взять на себя согласование долгосрочной сделки с Москвой».

Срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского истек 20 мая прошлого года, однако выборы, которые были запланированы на 2024 год, были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявил, что проведение выборов в настоящее время является «несвоевременным».

Ранее спецпосланник США по Украине Кит Келллог заявил, что США хотят, чтобы Киев провел выборы, возможно, к концу года.

Президент России Владимир Путин заявил, что готов выделить людей для участия в переговорах с Владимиром Зеленским, но отметил, что украинский президент не имеет права подписывать документы в силу своей нелегитимности.

Путин также отметил, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными по двум причинам: Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, но с тех пор он перестал быть легитимным главой Украины и теперь не имеет права этот указ отменить.