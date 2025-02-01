Умер экс-президент Германии Хорст Келер умер в возрасте 81 года

Tекст: Мария Иванова

Келер умер в возрасте 81 года от тяжелой болезни, передает Welt.

«Умер бывший федеральный президент Хорст Келер. Он умер рано утром в субботу в возрасте 81 года после непродолжительной, но тяжелой болезни», – сообщает издание со ссылкой на канцелярию федерального президента.

Хорст Келер занимал пост главы государства с 2004 по 2010 год. Он был избран 23 мая 2004 года и переизбран в 2009 году. В мае 2010 года Келер подал в отставку, причиной чего стало его интервью, где он заявил о защите экономических интересов Германии зарубежными миссиями бундесвера, отмечает РИА «Новости».

Действующий президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер выразил соболезнования вдове экс-президента Еве Луизе Келер. В своем письме он отметил значительный вклад Хорста Келера, добавив, что тот был почти неизвестен широкой общественности в 2004 году, но быстро завоевал признание и симпатии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 31 мая 2010 года президент Германии Хорст Келер ушел в отставку, что стало потрясением для жителей Германии и представителей политических сил страны, ведущие политики, включая оппозицию, высказали сожаление по поводу его решения.

В 2012 году бывший президент Германии Кристиан Вульф, подавший в отставку, прощался с должностью под звуки десятков вувузел, причем из 370 приглашенных 160 человек от участия в церемонии отказались, включая предшественника Хорста Келера.