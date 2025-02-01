На Бали освободили россиянина от подозрений в похищении украинца

Tекст: Александра Юдина

По данным индонезийского агентства, полиция острова Бали освободила гражданина России Хасана Асхабова от подозрений в похищении и ограблении украинца, передает РИА «Новости».

Глава отдела по связям с общественностью региональной полиции Бали, комиссар Ариасанди, заявил, что следователи не нашли доказательств, подтверждающих причастность Асхабова к преступлению.

«По результатам экспертизы не было найдено никаких доказательств причастности, потому что подозреваемый во время инцидента был в Дубае», – подчеркнул комиссар.

После того как с Асхабова были сняты подозрения, его немедленно освободили.

Он продолжил свое путешествие в Дубай. Следствие продолжает искать остальных девять подозреваемых, которых разыскивает полиция и Интерпол.

Ранее на Бали арестовали россиянина по подозрению в ограблении с вымогательством криптовалюты на 40 млн долларов. До этого двое граждан России были задержаны на Бали по подозрению в организации сети проституции, охватывающей 12 городов Индонезии и 129 стран, при этом они имели временный вид на жительство в Индонезии.