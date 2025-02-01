Про ВСУ, киевский режим и политическое украинство мы все всё давно и бесповоротно поняли. Однако то, как ведет себя ВСУ на тех российских территориях, куда им удалось проникнуть, как будто добавили что-то новое в мое восприятие происходящего.0 комментариев
На Бали освободили россиянина от подозрений в похищении украинца
Индонезийская полиция освободила Хасана Асхабова, подозреваемого в похищении украинца, после отсутствия доказательств, сообщает ANTARA.
По данным индонезийского агентства, полиция острова Бали освободила гражданина России Хасана Асхабова от подозрений в похищении и ограблении украинца, передает РИА «Новости».
Глава отдела по связям с общественностью региональной полиции Бали, комиссар Ариасанди, заявил, что следователи не нашли доказательств, подтверждающих причастность Асхабова к преступлению.
«По результатам экспертизы не было найдено никаких доказательств причастности, потому что подозреваемый во время инцидента был в Дубае», – подчеркнул комиссар.
После того как с Асхабова были сняты подозрения, его немедленно освободили.
Он продолжил свое путешествие в Дубай. Следствие продолжает искать остальных девять подозреваемых, которых разыскивает полиция и Интерпол.
Ранее на Бали арестовали россиянина по подозрению в ограблении с вымогательством криптовалюты на 40 млн долларов. До этого двое граждан России были задержаны на Бали по подозрению в организации сети проституции, охватывающей 12 городов Индонезии и 129 стран, при этом они имели временный вид на жительство в Индонезии.