Лауреатов премии «Патриот» наградили на форуме в День Героев Отечества

Tекст: Валерия Городецкая

В числе награжденных – педагоги, волонтеры, поисковики и наставники, внесшие вклад в патриотическое воспитание молодежи и укрепление традиционных ценностей, закрепленных указом президента России, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков вручил премию в номинации «Лучший патриотический проект». «Премию «Патриот» мы специально проводим в День Героев Отечества, потому что это крайне важно для воспитания будущих поколений. Воспитание возможно только на примерах. Конечно, примеры наших Героев являются путеводным поведенческим образцом для мальчишек и девчонок, которые растут в нашей стране и за которыми будущее нашей страны», – подчеркнул он. Победителем стал военно-патриотический лагерь «Шумшу» на Сахалине, который стал центром сохранения памяти о финале Второй мировой войны и привлек к участию более 100 поисковиков и 150 реконсрукторов.

В номинации «Лучшая региональная команда года» победу одержала Республика Мордовия, где реализованы успешные проекты по допризывной подготовке и работе с участниками спецоперации. Всего в регионе действует более 500 гражданско-патриотических и почти 90 военно-патриотических объединений – это превышает средний показатель по России.

В специальной номинации «Победа 80» лучшей признана онлайн-акция «Бессмертный полк России 2025». В четвертый раз акция прошла в онлайн-формате, объединив свыше 2 млн человек. За время подготовки волонтеры проверили сотни тысяч заявок, а портреты ветеранов были размещены на сотнях медиафасадов по стране – аудитория акции превысила 50 млн человек.

Особая благодарность выражена Чукотскому автономному округу – регион, несмотря на малочисленность, занимает второе место по числу военно-патриотических организаций в Дальневосточном округе. Награды и признание получили также образовательная инициатива «Технопатриот» компании «Аванти», а в категории «Лучший информационный медиапроект» отмечен фильм «Родина/Мать» о донецкой саперке Екатерине, который будет показан и за рубежом.

Организаторами форума выступили Роспатриотцентр Росмолодежи, Российское общество «Знание» и Национальный центр «Россия», при поддержке Минобороны, Минкультуры и молодежных объединений. Всего в этом году премия вручалась в 12 номинациях, а заявки оценивали представители органов власти и ведущих общественных организаций.