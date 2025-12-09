В Курском районе открыли сквер памяти погибших на СВО выпускников лицея

Tекст: Елизавета Шишкова

В мероприятии участвовали губернатор Курской области Александр Хинштейн, родные погибших, члены правительства, педагоги и ученики, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Памятная стела выполнена в форме книги – символа открытой страницы судьбы. На разворотах размещены портреты и биографии 12 выпускников учреждения, которые отдали жизнь при выполнении боевых задач.

Мать одного из погибших, Елена Анатольевна, подчеркнула: «Наши сыновья каждый день совершают подвиг, выполняя воинский долг, и наша задача – увековечить имя каждого, отдавшего самое дорогое – свою жизнь, во имя нашей жизни, во имя будущего, во имя веры, во имя свободы, независимости своей Родины, Отечества».

По словам Александра Хинштейна, «каждый из нас – наследник их подвига».

«И мы будем делать все, чтобы эти имена были в наших сердцах, а молодое поколение знало, что герои – те, кто жил с нами рядом. Низкий поклон родителям, воспитавшим таких преданных и самоотверженных мужчин. Мы помним и благодарим. Вечная слава!» – сказал он.

Для супругов Мокроусовых сквер стал местом особого значения – их сын, майор Иван Мокроусов, погиб на Херсонском направлении в сентябре 2024 года. Елена Мокроусова отметила важность поддержки для семей погибших и выразила благодарность за возможность почтить память сына на родной земле. Родственники подчеркнули, что сквер станет местом уважения и признательности для всех местных жителей.



Поселок Жукова создали в 1994 году для семей военных, выведенных из Западной группы войск в ГДР. Местный лицей-интернат славится патриотическим воспитанием, а учителя в основном – из тех же семей. Их дети, нынешние кадеты (всего 655 учеников, преимущественно офицерские дети), продолжают династии: ежегодно до 50% выпускников кадетских классов попадают в военные вузы Минобороны РФ.