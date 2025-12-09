Экс-глава МИД Украины Кулеба попал на видео со странно танцующей подругой

Tекст: Алексей Дегтярёв

На этих кадрах видно, что подруга Кулебы одета в вечернее платье с глубоким декольте, она интенсивно жестикулирует под музыку, в то время как экс-министр и окружающие сидят спокойно.

Видео было сделаны на мероприятии с участием певца Дмитрия Монатика (MONATIK) на фоне продолжающегося военного конфликта в стране, сообщает Regnum. Такое поведение вызвало волну критики в украинских соцсетях, где многие осудили, что украинская элита отдыхает на концертах, в то время как большинство граждан ежедневно страдают от последствий войны.

Ранее стало известно, что Кулеба расстался с женой и начал совместную жизнь с Павелецкой, которая проживает в квартире стоимостью около 282 тыс. долларов.

В феврале Павелецкая открыла в Киеве магазин интимных товаров. По ее словам, несмотря на критику СМИ, создание секс-шопа во время конфликта – это уже ее четвертый бизнес-проект. Она уверена, что это предприятие создаст новые рабочие места и пополнит бюджет страны налогами.

Также известно, что Кулеба убедил своего 18-летнего сына не идти служить в Вооруженные силы Украины и продолжить учебу в университете. 8 декабря экс-министр объяснил, что сам не вступил в ряды добровольцев на фронт из-за усталости на предыдущей работе.

Ранее бывший министр иностранных дел Украины заявлял, что киевский режим ожидает тяжелая реальность и тактическое поражение.