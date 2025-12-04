Поведение всех четырех ключевых игроков дипломатического процесса (Украины, Европы, США и России) настолько предсказуемо, что возникает эффект тоннельного движения, когда сплетение четырех позиций ведет переговорный процесс к абсолютно закономерному финалу.0 комментариев
Пьяный водитель сбил двух дорожников в Бурятии
Пьяный водитель сбил двух дорожников в Бурятии, один из них погиб
Пьяный водитель легкового автомобиля сбил двух рабочих дорожной службы в Бурятии, один из которых погиб, второй доставлен в больницу, сообщила прокуратура республики.
Как сообщили в прокуратуре, в Заиграевском районе Бурятии в четверг около 16 часов (около 11.00 мск) пьяный 24-летний водитель автомобиля Toyota в районе села Первомаевка сбил двух рабочих дорожной службы, передает РИА «Новости».
В результате ДТП один из работников погиб на месте, второй – госпитализирован в медицинское учреждение.
Надзорное ведомство пообещало дать оценку законности принятого органами полиции правового решения, а также проследить за соблюдением законодательства о безопасности дорожного движения. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее пьяный водитель BMW сбил пять пешеходов в центре Москвы.