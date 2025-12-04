Пьяный водитель сбил двух дорожников в Бурятии, один из них погиб

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщили в прокуратуре, в Заиграевском районе Бурятии в четверг около 16 часов (около 11.00 мск) пьяный 24-летний водитель автомобиля Toyota в районе села Первомаевка сбил двух рабочих дорожной службы, передает РИА «Новости».

В результате ДТП один из работников погиб на месте, второй – госпитализирован в медицинское учреждение.

Надзорное ведомство пообещало дать оценку законности принятого органами полиции правового решения, а также проследить за соблюдением законодательства о безопасности дорожного движения. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

