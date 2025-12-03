Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, заместитель главы военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк заявил, что бои идут в районе села Соболевка к западу от Купянска.

«Бои ведутся в селе Соболевка к западу от Купянска, что свидетельствует о динамичном продвижении армии России на юг и юго-запад с целью отрезать дополнительные логистические пути», – рассказал Лисняк.

По его словам, эти действия изолируют группировку ВСУ на левом берегу реки Оскол и не позволят ей совершать маневры.

Президент России Владимир Путин, выступая на брифинге, отметил, что российская армия приступила к ликвидации крупной группировки ВСУ, заблокированной под Купянском на левом берегу Оскола.

По словам президента, обе части Купянска – правобережная и левобережная – полностью контролируются российскими войсками уже несколько недель.

Путин также обозначил, что полное освобождение соседнего населенного пункта Купянск-Узловой ожидается в ближайшие дни. Таким образом, российские силы продолжают реализовывать стратегическую задачу по изоляции группировки противника и блокированию его снабжения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что визит иностранных журналистов в Красноармейск и Купянск может быть организован при необходимости.

Бойцы Восточной группировки освободили более 12 кв. километров в районе населенного пункта Червоное в Запорожской области.

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украине предстоит пережить тактическое поражение и столкнуться с тяжелой реальностью.